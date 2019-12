Rechazan el arresto domiciliario a Lautaro Teruel y continúa con prisión preventiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una jueza de Garantías de Salta rechazó el arresto domiciliario solicitado por la defensa de Marcos Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, integrante del grupo Los Nocheros, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal y exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor, según informaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de la jueza de Garantías 7 de Salta, María Edith Rodríguez, quien rechazó el planteo de revisión de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario solicitado por la defensa técnica del imputado.



La magistrada consideró que "no han variado las circunstancias tenidas en cuenta al momento del dictado de la prisión preventiva, en lo que respecta al grado de probabilidad suficiente requerido para sostener la autoría y participación en los hechos que se le atribuyen en las dos investigaciones que se siguen en su contra".



Por otra parte, en la causa que se le sigue en perjuicio de la menor de edad, "a la fecha ya se encuentra presentada la requisitoria fiscal, con lo cual la fuerte amenaza de pena que se espera hace presumir un real y considerable peligro de fuga, que no logra morigerarse con el arresto domiciliario, aún con la caución real ofrecida", según señala la jueza.



Teruel está detenido desde mayo último, con prisión preventiva, acusado provisoriamente de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal en dos hechos, en concurso real; y abuso sexual con acceso carnal.



Según la denuncia, los hechos se registraron unos seis años atrás, cuando la víctima tenía entre 9 y 10 años.



El fiscal penal Sergio Federico Obeid investiga los hechos denunciados por la madre de la víctima, que ahora es adolescente.



La querella aportó y difundió varios audios grabados por la damnificada, en los que se lo puede escuchar a Teruel pidiéndole perdón a la víctima por los hechos; solicitándole que no lo denuncie; y reconociendo que luchaba con la atracción que sentía por las nenas, entre otras cosas.



Por esta causa, el padre de Lautaro, el folclorista Mario Teruel, mantuvo un alejamiento temporal del conjunto Los Nocheros, que integra con su hermano Kike, su otro hijo Álvaro y Rubén Ehizaguirre.



No obstante, el mes pasado se reintegró a la formación artística reconocida a nivel nacional e internacional.