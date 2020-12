IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte a la Dirección de la Mujer al 4222713; al 0800 666 6351; a la Comisaría de la Mujer al 4281589; al 144 para pedir asesoramiento o al 911 si es un hecho urgente.

El diputado nacional Eduardo Cáceres se presentó esta mañana en Tribunales por la causa de violencia de género que tiene en su contra en el Cuarto Juzgado Correccional. Esto fue a raíz de la denuncia de su expareja Gimena Martinazzo. Ambos comparten espacio en el PRO lo que trajo revuelo tanto puertas adentro como puertas fuera en el plano político.

El legislador, que renunció a los fueros para ponerse a disposición de la Justicia y pidió dos meses de licencia por dos meses sin goce de sueldo en el Congreso de la Nación, llegó a la puerta de Tribunales pasadas las 9 y se fue cerca de las 11:30, según indicaron fuentes judiciales. Sin embargo, no fue indagado por el juez Federico Rodríguez, que investiga el caso.

Si no que se planteó la recusación contra el representante de Fiscalía, Juan Manuel Gálvez. El acusado de maltrato psicológico y físico señaló que el funcionario del Ministerio Público Fiscal no tendría parcialidad en el proceso de instrucción debido a una vieja pelea que tuvo él con el papá del fiscal, el juez federal Miguel Gálvez. Además, sumó una supuesta posición ideológica del funcionario judicial que difiere a la de Cáceres. Es que el fiscal despidió con un breve mensaje mediante redes sociales al expresidente Néstor Kirchner después de su muerte.

Esos fueron los argumentos del diputado que desmintió el fiscal. Por su parte, Juan Manuel Gálvez contó al juez que no conoce personalmente ni a la supuesta víctima ni tampoco al presunto victimario. También señaló que no tenía conocimiento de la pelea de Cáceres con su padre y que no tiene ideología política.

Planteadas las posiciones, el juez resolverá si da lugar o no la recusación. Por lo pronto decidió pasar a un cuarto intermedio para el miércoles próximo donde dará a conocer su decisión. Posiblemente ese mismo día indaguen al legislador, dijeron fuentes judiciales.