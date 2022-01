Las 50 vacantes que se generaron en los últimos años dentro de la planilla de los trabajadores de planta permanente generaron que este lunes los trabajadores municipales de Sarmiento realizaran una manifestación y cese de actividades en la puerta del edificio. Esto llevó a que el intendente Mario Martín desarticular la protesta con el compromiso de que habrá una reunión formal el próximo viernes.

El reclamo fue encabezado por ATE y según contó Rubén Torres, representante del sindicato en el departamento, se dio luego de “pedir varias veces que nos atiendan las autoridades y nunca recibimos respuesta. Desde octubre que solicitamos audiencias sin tener respuesta, por eso es que decidimos manifestarnos para generar así la reacción que obtuvimos”.

Esta afirmación no fue reconocida por el intendente Martín ya que el jefe comunal expresó a DIARIO HUARPE que “hace varios meses que venimos discutiendo sobre la posibilidad del ingreso a planta permanente de contratados o la recategorización y lo seguiremos haciendo de modo más formal el próximo viernes en la reunión en la que están convocados ATE, UPCN y Suoem”.

Martín confirmó que el municipio tiene varias vacantes por jubilación o retiro de trabajadores y que dentro del presupuesto están incluidos. Pero el jefe comunal no quiso dar información más precisa de cuántas son las vacantes que existen e incluso afirmó que “en este momento no recuerdo el total de vacantes que están presupuestadas, no tengo el número y no quiero generar falsas expectativas”.

El que sí declara una cifra clara es Torres de ATE quién afirmó que “estamos discutiendo y reclamando por 50 vacantes que quedaron sin cubrir luego de la salida de otros compañeros. Esto a pesar de que tenemos contratados que hace varios años que están en esta condición y que nunca tuvieron la posibilidad de mejorar su condición laboral”.

El representante de ATE afirmó además que “le pusimos pausa a la manifestación a la espera de la reunión del viernes que esperamos que nos de la solución definitiva ya que en contactos informales con el intendente Martín nos dijo que tenía presupuestado ocupar 15 vacantes y esa cifra está muy lejana a lo que nosotros pedimos y que sabemos que están dentro del presupuesto”.

El conflicto se puso en pausa hasta el próximo viernes al mediodía que será el momento en que las partes se sienten en una mesa con una cita formal en la que de un lado estarán los representantes sindicales y del otro el intendente Martín junto al secretario de Hacienda para lograr llegar a un acuerdo que destrabe definitivamente el conflicto y que los trabajadores puedan ser ingresados a la planta permanente o recategorizados como vienen esperando hace varios años.