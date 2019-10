Reconocen a documental sobre Bachillerato Popular Trans Mocha Celis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

“Mocha”, el documental que recoge las vivencias de los integrantes del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, será mañana formalmente declarado de interés para la comunicación social y cultural de la Ciudad de Buenos Aires. El filme es un proyecto audiovisual realizado por los estudiantes del Bachillerato que es considerado como “la primera escuela en el mundo con perspectiva de género” y no sólo relata la creación del mismo sino también las experiencias vividas por cada uno de sus integrantes. El documental se estrenó en 2018 en el MALBA y también pasó por la pantalla del Cine Goumont, siendo reconocido con el Gran Premio del Jurado en el Festival Asterisco 2018 y con el mismo premio en el Rio Festival de Gênero & Sexualidade no Cinema de Río de Janeiro. A iniciativa de diputados porteños de Unidad Ciudadana, la Legislatura votó el reconocimiento al filme el pasado 27 de junio y mañana se realizará el acto de entrega del diploma que así lo certifica. La distinción se otorgará en el marco de una ceremonia a realizarse desde las 19 en Maure 3955, en el barrio de Chacarita. Uno de los directores de “Mocha”, Francisco Quiñones Cuartas, comentó al momento del estreno a Télam que la película “podría haber sido muchas otras” ya que “existía como idea antes de la existencia de la propia escuela”. “Se ha registrado históricamente cada movimiento, cada discusión, cada decisión que implicó la construcción del bachillerato como un documento del hecho histórico, como es ser la primera escuela del mundo para travestis, transexuales y transgéneros no exclusiva", señaló. Desde el bachillerato “se ponen en evidencia experiencias que permiten entender las exclusiones que el colectivo travesti-trans vive a diario: abandonar sus propios hogares, ser expulsadas de viviendas y alojamientos, vivir la persecución policial sin resguardo legal alguno y padecer la condena social”.