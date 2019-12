Recordatorio de la agencia Télam para el domingo 29 de diciembre de 2019.

EVO MORALES ENCABEZARA ACTO CON DIRIGENTES DEL MAS PARA ELEGIR CANDIDATOS A PRESIDENTE DE BOLIVIA.



El ex presidente boliviano Evo Morales se reunirá en Buenos Aires con dirigentes de su partido MAS-IPSP para planificar y decidir, dónde y cuándo será el encuentro para elegir a candidatos presidenciales, de acuerdo a lo que anunció por twitter esta semana.







EFEMERIDES: SE CELEBRA EL DIA DEL BROMATOLOGO.



El Día del Bromatólogo se celebra en Argentina en honor a la fecha, el 29 de diciembre de 1976, en que se recibieron los primeros licenciados en la especialidad en el país, Rubén Peruzzo, César Stöckli, Bartolo Tolomeo y Raúl Tolomey, dedicados a estudiar alimentos, sus propiedades, el proceso de fabricación y de almacenamiento y de sus ingredientes.







EN 1990, MENEM INDULTABA A EX COMANDANTES DE JUNTAS MILITARES CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD.



El 29 de diciembre de 1990 el presidente Carlos Menem sancionó seis decretos en los que indultaba a ex jefes de las juntas militares que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad. Esos decretos fueron anulados 13 años después y se habilitó el juzgamiento al declararse la imprescriptibilidad de sus crímenes.