Recordatorio de Télam para el jueves 17 de octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

MACRI ENCABEZA MARCHA DEL "SÍ SE PUEDE" EN RECONQUISTA El presidente, Mauricio Macri, llega con la marcha del "Si se puede" a la ciudad santafesina de Reconquista, tras encabezar otra multitudinaria convocatoria ayer en Córdoba, donde dijo que tras el resultado de las PASO "el mundo se asustó" porque pensó que "volvíamos al pasado" y convocó a "fiscalizar y cuidar el voto" el 27 de octubre. Macri irá mañana a Corrientes, el sábado encabezará la marcha en el Obelisco porteño y el 24 regresará a Córdoba para el cierre de campaña en la ex plaza Vélez Sarsfield, ubicada frente a la sede de la Unión Cívica Radical (UCR) y del shopping Patio Olmos, en el centro de la capital mediterránea. LACUNZA Y SANDLERIS SE REÚNEN CON EL FMI EN WASHINGTON El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, mantendrán otra reunión de máximo nivel con el subdirector del FMI, el estadounidense David Lipton, en busca de apoyo a la aprobación del desembolso pendiente por 5.400 millones de dólares. Lacunza llegó hoy a la capital de Estados Unidos para sumarse a la delegación argentina que integran Sandleris; los secretarios de Política Económica, Sebastián Katz; de Finanzas, Santiago Bausili, y de Hacienda, Rodrigo Penaelires, que ayer comenzaron las reuniones técnicas en el FMI. AÚN HAY MILES DE EVACUADOS EN LA MATANZA Y ECHEVERRÍA Miles de personas siguen evacuadas en los partidos bonaerenses de La Matanza y Esteban Echeverría, los más afectados por las fuertes tormentas desde el sábado en la provincia de Buenos Aires, en la que aún hay casi 6.000 evacuados, según un informe oficial al que accedió Télam. A los 5.000 evacuados en La Matanza se suman otros 500 en el municipio limítrofe de Esteban Echeverría y más de tres centenares en otros partidos, según datos del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (Sinagir). CASO ABRIL: INDAGAN A VECINOS DETENIDOS POR RETENER A LA NENA Indagan a Victoria Agüero y Emanuel Rivarola, vecinos de Abril Caballé, la nena de 10 años que estuvo seis días desaparecida en la localidad bonaerense de Punta Indio, que ayer quedaron detenidos por los delitos de "sustracción de menores en concurso con falso testimonio". La medida la adoptó el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, al hacer lugar al pedido de detención formulado por el fiscal Juan Menucci, quien no descartó la participación de una tercera persona por los lapsos en que la pareja no estuvo en su casa mientras buscaban a Abril, lo que muestra "una gran capacidad para eludir el accionar de la justicia y destruir evidencias" que no hallaron en el lugar donde la ocultaban. CONFERENCIA DE THELMA FARDÍN POR LA IMPUTACIÓN A DARTHÉS 08.30.- La actriz Thelma Fardín y su abogada, Sabrina Cartabia, brindan una conferencia de prensa sobre la causa judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, a quien una fiscal de Nicaragua acusó ayer por "violación agravada" y solicitó su captura. El encuentro con la prensa será en el teatro porteño “El Picadero”, ubicado en Enrique Santos Discépolo 1845, y contará con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas. DDHH: JUICIO A EX POLICÍA POR SECUESTRO Y TORTURAS A MAESTRAS 09.30.- Comienza en Entre Ríos el juicio al ex policía Atilio Céparo, acusado de privar ilegalmente de la libertad y aplicar tormentos a María Cristina Lucca, Marta Brasseur y Graciela López, tres jóvenes docentes detenidas ilegalmente el 11 de noviembre de 1976 en la ciudad de Cipoletti, Río Negro, y trasladadas a Paraná. Céparo ya fue sentenciado en 2016 a 11 años de prisión por privación ilegítima y tortura de una enfermera en 1976, en abuso de sus funciones y sin cumplir la ley, agravada por el uso de violencia, en lo que constituyó la primera condena a un policía entrerriano. En el Tribunal Oral Federal de Paraná, Urquiza 872, Paraná, con movilización de la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos. DDHH: SIGUEN JUICIOS EN CAPITAL, JUJUY Y SAN JUAN - Continúan los alegatos en el juicio denominado "Coordinación Federal" compuesto por dos causas por delitos cometidos por integrantes de la Policía Federal durante la última dictadura militar. - Siguen en Jujuy las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos del 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar. - Prosiguen las audiencias del tercer megajuicio que se realiza en San Juan a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello por delitos de lesa humanidad. RESTITUYEN AL PUEBLO QOM EL CRÁNEO DEL CACIQUE POLVAREDA 10.00.- La Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata restituyen al pueblo qom el cráneo del cacique Polvareda, muerto en 1866 durante el genocidio conocido como la "Conquista del desierto verde", y mañana será enterrado en Villa Guillermina, Santa Fe, debajo de un gigantesco Quebracho según la tradición originaria. La restitución se realizará en la sede del Museo platense, cuya colección integró el cráneo con el número 9 pintado con tinta roja sobre el hueso. LAVAGNA EXPONE EN EL COLOQUIO DE IDEA 12.00.- El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, exponen en el 55° Coloquio de IDEA, que reúne en Mar del Plata a los principales empresarios del país y al que no asistía desde 2005, cuando era ministro de Economía del presidente Néstor Kirchner. En el tramo final de la campaña para las elecciones del 27 de octubre el lunes visitó Jujuy con su compañero de fórmula, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, y ayer estuvieron en Corrientes y Chaco, junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey. CRISTINA Y ALBERTO CELEBRAN EN LA PAMPA EL DÍA DE LA LEALTAD 18.00.- Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, integrantes de la fórmula presidencial del Frente de Todos, volverán a mostrarse juntos al encabezar en La Pampa el Día de la Lealtad peronista junto al gobernador, Carlos Verna. El acto se realizará en el centro recreativo Laguna Don Tomás de Santa Rosa, la capital pampeana, para celebrar una de las fechas más importantes dentro de la liturgia peronista, que "podría ser el cierre de campaña federal" del kirchnerismo, según fuentes del sector. INAUGURAN MUESTRA DE OBRAS QUE MACCIÓ PINTÓ EN NUEVA YORK Abre la exposición de pinturas "Rómulo Macció. Crónicas de New York" en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, con curaduría de Florencia Battiti y museografía de Juan José Cambre. La muestra, que reúne una selección de obras que el artista realizó en su taller de Manhattan hacia fines de los 80 y principios de los 90 -muchas de ellas pertenecientes a colecciones privadas que serán exhibidas por primera vez en Argentina-, podrá visitarse hasta el 23 de febrero, de martes a domingos de 12 a 20, en Olga Cossettini 141, Puerto Madero, CABA. DEPORTES HOCKEY SOBRE CÉSPED-LAS LEONAS 12.30.- (hora argentina) El seleccionado femenino de hockey sobre césped de la Argentina, Las Leonas, se enfrenta a Italia, en Roma, en el primero de los tres amistosos previstos en la "Ciudad Eterna", como parte de su gira preparatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El partido se jugará en el Centro Polideportivo de Preparación Olímpica Giulio Onesti, ubicado en una zona periférica de la capital italiana. BÁSQUETBOL-SÚPER 20 21.30.- Regatas Corrientes, líder del grupo A del Súper 20, visita a Comunicaciones de Mercedes por una nueva fecha del certamen organizado por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro se jugará en el estadio Lorenzo Colombi de Mercedes, Corrientes, con transmisión de LNB Contenidos y TyC Sports por streaming.