El Conector Sur tiene un 95% de avance, por lo que estiman habilitarlo durante agosto. En la previa, las autoridades de Vialidad Provincial sincronizarán los semáforos colocados en esa arteria, que une Capital con Rawson. Indicaron que una vez dispuesta la onda verde el recorrido completo de los cuatro kilómetros insumirá un máximo de cinco minutos, sin embargo, DIARIO HUARPE recorrió el tramo actualmente y la demora fue de 8:28, de acuerdo al cronómetro.

Juan Manuel Magariños, titular de Vialidad, sostuvo que ese tiempo se logra cuando el vehículo circula a una velocidad entre 55 a 60 kilómetros. En el recorrido que hizo este medio se advierte que la mayor demora ocurre al inicio del Conector, donde finaliza la Estación de Transbordo Córdoba en calle General Paz, hasta el puente de Avenida de Circunvalación. En esa primera parte el cronómetro marcó 5:11.

El cronómetro marcó 5:11 tras pasar el puente de Avenida Circunvalación. Foto: DIARIO HUARPE.

Una observación que realizó el equipo periodístico del diario es que hay muchos conductores que todavía no tomaron dimensión de la colocación de semáforos. Algunos cruzan de carril por más que el semáforo está en rojo. En otros sectores, la cronicidad de los mismos todavía no está aceitada y entre el verde y el rojo no prende el amarillo, por lo tanto, esto genera que inmediatamente se cambie el color para posibilitar el paso en un sector e interrumpir el avance de los otros vehículos.

El funcionario destacó que lo importante es que la gente conduzca con precaución. Entiende que con la incorporación de la onda verde este sector recobrará la rapidez que la caracterizó desde su nacimiento, aunque esta vez más controlada para evitar siniestros viales.

“El conductor no tendría por qué andar más rápido de eso. Con los semáforos logramos el objetivo de que sea una vía ágil para ingresar o salir de la ciudad”, agregó.

Las tareas en el Conector comenzaron en octubre del año pasado. La obra contó con la participación de 27 trabajadores, pertenecientes a la empresa Hormigones de Cuyo. El monto que destinaron para la misma fue de $173.820.435, de acuerdo al cálculo que oficializaron. El financiamiento fue netamente local, con aportes de los municipios de Capital y Rawson.

