Efectivos de la Comisaría 37° de Caucete informaron que el pasado 23 de septiembre recuperaron una bicicleta marca Nordic, rodado 29 y de color blanco, que había sido robada en el barrio Pie de Palo.

Según la denuncia presentada por el damnificado, el rodado había sido sustraído de un terreno sin cierre perimetral. Más tarde, tomó conocimiento de que una mujer desconocida encontró la bicicleta en un descampado ubicado en calle Ignacio de la Roza, donde además habría observado a dos personas sospechosas merodeando: José González y su sobrino, Miqueas Vargas.

Tras la intervención policial, la UFI de Delitos contra la Propiedad dispuso que el rodado sea restituido a su propietario y ordenó directivas en el marco del legajo instruido por el caso.