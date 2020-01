Reincorporaron a los trabajadores del INTI despedidos hace dos años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) despedidos el 26 de enero de 2018 fueron reincorporados hoy, por decisión de las nuevas autoridades de ese organismo.



Yamila Mathon, trabajadora reincorporada que formó parte de la Comisión de Despedidos, dijo a Télam que “hoy volvimos a la sede de San Martín, en el Conurbano, donde hicimos un acto que fue muy emotivo”.



“En esa sede permanecimos durante 47 días, en busca de una negociación que nunca llegó, pero se pudo formar la Comisión de Despedidos para que hoy, tras una decisión política y no judicial, pudiéramos ser reincorporados”, señaló Mathon.



En ese sentido, la trabajadora recordó que “durante estos dos años hubo 30 compañeros que volvieron a través de cautelares, que fueron importantes para sentar precedente, formar la nueva comisión y luchar por la reincorporación de todos”.



Mathon agradeció a “muchos disputados del Frente de Todos, del massismo y de Consenso Federal que nos apoyaron oportunamente durante el conflicto”.



La empleada del INTI reconoció que “tras los despidos ya no será lo mismo, pero sí esperamos trabajar bien, después de los cuatro años que sufrimos con el macrismo”.



El 26 de enero de 2018 el por entonces presidente del INTI Javier Ibáñez -secundado por sus gerentes Mariano Zlatanoff y Ernesto Luna- despidieron a 258 empleados de ciencia y técnica, a través de cartas documentos que consignaban una desvinculación sin causa alguna; y la cifra se elevó luego a 330 trabajadores.



Además, durante la ocupación de 47 días los no despedidos que adhirieron al paro tuvieron descuentos salariales de más del 50 por ciento del sueldo.