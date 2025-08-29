A un mes del fallecimiento de la excampeona de boxeo Alejandra "Locomotora" Oliveras, su hijo mayor, Alejandro, le rindió homenaje con un conmovedor mensaje en redes sociales. El joven deportista dedicó unas sentidas palabras a su madre y agradeció el cariño de los seguidores. El escrito reflejó la tristeza de la familia por la partida de la exboxeadora, pero también el orgullo por su legado.

El mensaje, publicado en la cuenta de Instagram de la boxeadora, muestra una fotografía de Alejandro junto a su madre y a su hermano, Alexis. En el posteo, el joven señaló que "aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos hacés falta", demostrando el profundo vacío que dejó su partida.

Además, el hijo de la deportista aseguró que el respeto que siente por su madre es inmenso y que continuará con sus enseñanzas. "Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia", expresó conmovido. También destacó los valores que le transmitió, como el respeto por la naturaleza y el trabajo.