El hijo de la “Locomotora” Oliveras recordó a su madre a un mes de su muerte

Desde sus seres queridos hasta sus fans, este jueves, cientos de personas lloraron, una vez más, a Alejandra “Locomotora” Oliveras. En ese marco, a un mes de su muerte, su hijo Alejandro recordó a su madre con un emotivo posteo y le envió un mensaje donde dejó en claro que seguirá sus pasos y llevará adelante los valores que ella le transmitió.

La entrevista surgió a raíz de la reciente aparición de la "Locomotora" en la serie En el Barro, producida por Sebastián Ortega y estrenada en Netflix, donde Oliveras debutó como actriz. Ver a su madre en un rol tan distinto al del boxeo despertó en Alejandro una mezcla de orgullo y nostalgia.

Publicidad

“Es un poco raro verla ahí porque no es un contexto donde ella se movía. Es alucinante, me encanta la serie y cómo se desarrolla ella, sigue fiel a su personalidad”, expresó Alejandro durante la videollamada. Con emoción añadió que “fue la primera vez que se la vio en pantalla en una serie, no en boxeo” dijo.

Más allá del impacto que significó su fallecimiento a los 47 años, Alejandro recordó la relación cercana que mantenían. “Estábamos muy conectados. Trabajaba con ella y estaba al tanto de todos sus proyectos y en este estaba muy emocionada, nunca estuvo nerviosa”, afirmó sobre la ex boxeadora.

Publicidad

El joven también compartió que su madre tenía el deseo de continuar explorando el mundo de la actuación, una nueva pasión que la ilusionaba. “Quería incursionar en este mundo de la ficción porque uno de sus sueños era que se haga la historia de su vida y fue como un pie hacerse más conocida en ese ámbito”, explicó.

Finalmente, Alejandro resaltó la pasión y el empuje que caracterizaban a su madre tanto dentro como fuera del ring, valores que la acompañaron hasta sus últimos días. Conmovido, cerró su recuerdo con estas palabras: “Estoy orgulloso de todo lo que hizo. Ya no está, pero sigue haciendo historia”.