En los penales, River se impuso y logró el pase a los cuartos de final

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, River Plate consiguió este jueves la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer a Unión de Santa Fe en una definición por penales que terminó 4-3 a favor del equipo de Marcelo Gallardo. Durante el tiempo reglamentario, el encuentro finalizó igualado 0 a 0.

El partido fue cerrado y con escasas situaciones de gol. A lo largo de los 90 minutos, ninguno de los dos equipos pudo imponer condiciones en el área rival. Recién en el tiempo adicional llegaron las emociones: primero, el arquero Tagliamonte le ahogó el grito a Miguel Borja con una gran atajada, y en la contra, Agustín Palavecino desperdició una ocasión clara al definir por encima del travesaño frente a Franco Armani.

Sin goles en el tiempo regular, todo se definió desde los doce pasos. En la tanda de penales, el arquero millonario Franco Armani se lució al contener los remates de Gamba y Fascendini, mientras que Martínez Quarta falló para River. Finalmente, en el quinto disparo, Gonzalo Montiel ejecutó al medio y selló la victoria por 4-3, asegurando el pase a la próxima fase.

Con esta clasificación, River se enfrentará a Racing Club en los cuartos de final del certamen federal, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la competencia.