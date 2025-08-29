Las jóvenes sanjuaninas Fátima y Morena, integrantes del grupo scout de la parroquia de Fátima, han creado un espacio para la contención emocional, denominado Con Mate en Mano, para la contención emocional en respuesta al aumento de problemas de salud mental en la sociedad. Para conocer más sobre la propuesta, las adolescentes visitaron el programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabaleta y Alejandro López, que se transmite de lunes a viernes de 17 a 18.30 por HUARPE TV, en la señal 19.2 de la TDA y en la plataforma Kick.

La iniciativa, denominada Con Mate en Mano, surgió a raíz de su preocupación por el incremento en las tasas de suicidio y adicciones, como principales problemáticas que observan en sus pares. El proyecto, que se desarrollará el 5 de octubre en el Centro de Convenciones, busca generar un ambiente seguro y de diálogo, con el respaldo de profesionales en psicología. Además, se espera que esta jornada sirva para eliminar los prejuicios y tabúes que giran en torno a estas graves dificultades.

La propuesta, que nació de un trabajo para su rama de scouts, busca abordar dos temas que, "están fuertemente estigmatizados y generalmente, no son tratados con la seriedad que merecen" expresaron las invitadas. Una de las organizadoras ha vivido de cerca la realidad de las adicciones a través de sus pasantías en el centro de rehabilitación San Benito, lo que le ha permitido entender la complejidad del asunto. Por otro lado, la otra joven ha visto la necesidad de hablar sobre el suicidio, ya que son problemáticas que están muy relacionadas.

La jornada, que se realizará el 5 de octubre, contará con la participación de dos profesionales de la psicología, que guiarán las exposiciones. Además, se sumarán testimonios de personas que han superado adicciones o han tenido experiencias cercanas al suicidio. Con los casos expresados, se buscará generar una conexión real de escucha activa, mostrando que estos no son casos aislados. Además, la Comunidad Fuego, una organización dedicada a la rehabilitación de adicciones, también participará para explicar su labor.

Morena y Fátima han propuesto como objetivo que el encuentro sea interactivo y dinámico, con juegos y momentos para preguntas y respuestas, para mantener la atención de los adolescentes. Habrá un "lugar seguro" donde cualquier asistente podrá recibir contención emocional en caso de necesitarlo. "La finalidad es que los jóvenes sanjuaninos encuentren un sitio donde expresarse sin ser juzgados" concluyeron.