Un dramático episodio se vivió este jueves en Caucete, cuando un comisario de la Policía de San Juan, Mario Domínguez, rescató a una mujer con discapacidad motriz y ceguera de un incendio en su casa. La rápida y valiente intervención del oficial fue clave para salvarle la vida a la víctima, quien sufrió quemaduras en la cabeza.

El suceso ocurrió alrededor del mediodía, mientras personal de la División Rural realizaba recorridas de rutina por la Villa Las Talas. Allí observaron a un hombre agitando los brazos y pidiendo auxilio desesperadamente. Al acercarse, el sujeto les manifestó que su casa se estaba incendiando y que su madre, una mujer mayor con dificultades de movilidad y ceguera, se encontraba atrapada en el interior.

Los uniformados se aproximaron a la vivienda, una construcción de adobe de la que salía una densa columna de humo negro. Una de las personas que se encontraba en el lugar le informó al comisario Domínguez que la mujer, identificada como Rosalba Beatriz Olmos, de 55 años, estaba en una de las habitaciones.

La mujer no podía salir por sus propios medios por su dificultad motriz y para ver

Sin dudarlo, Domínguez se acercó a la ventana, pero la visibilidad era nula debido a la gran cantidad de humo. Tomando una decisión crucial, ingresó al inmueble con el hijo de la mujer, pese a las llamas que salían del mismo. En medio de la oscuridad y el fuego, el oficial logró oír un leve quejido de la mujer, lo que le permitió ubicarla y llegar hasta ella, que estaba acostada en la cama.

Con sumo cuidado, Domínguez la cargó y la sacó del interior de la casa, logrando ponerla a salvo en el exterior, lejos del peligro. Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico Zona Este y Bomberos llegaron al lugar y trabajaron arduamente para sofocar por completo el fuego, que ya había consumido gran parte de la vivienda.

Los Bomberos controlaron el fuego en la humilde casa.

La mujer rescatada, que sufrió quemaduras en su cabeza, fue rápidamente trasladada en un móvil rural al Hospital César Aguilar, donde recibió atención médica y quedó alojada en observación para evaluar la gravedad de sus heridas y su estado de salud general.

La intervención del comisario Domínguez fue fundamental para que este hecho no terminara en tragedia.