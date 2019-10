Renuncia el ministro de Justicia de Corea del Sur, denunciado por corrupción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Justicia de Corea del Sur, Cho Kuk, renunció hoy a su cargo con el argumento de que su designación, de apenas un mes atrás, se convirtió en un lastre para el Gobierno por el escándalo de corrupción que involucra a su familia y que generó fuertes protestas. El presidente surcoreano, Moon Jae In, había nombrado ministro a Cho el 9 de septiembre para que dirigiese la reforma de la Fiscalía, organismo que fue señalado como susceptible a las presiones políticas. Por entonces, la Fiscalía investigaba las inversiones financieras de la familia de Cho y la admisión de sus hijos en la universidad, lo que dio paso a las protestas contra el ministro. "He decidido que no debo ser una carga para el presidente y el Gobierno con mis asuntos familiares", afirmó ahora Cho, que consideró que era “el momento para presentar” su renuncia para que “la reforma de la Fiscalía se termine con éxito". Antes de renunciar, Cho fue hoy mismo a una conferencia en la que expuso algunas de las propuestas para reformar la Fiscalía, como cerrar algunas poderosas unidades de investigación acusadas de actuar sin la supervisión necesaria, indicaron las agencias internacionales de noticias EFE y DPA. "Me he sentido mal para con el pueblo en lo que se refiere a las investigaciones sobre mi familia, pero lo he dado todo cada día como ministro de Justicia para reformar la fiscalía. Ahora mi labor llega a su fin", explicó. "Espero dejarlo todo y cuidar de mi familia, que está pasando por el más difícil y doloroso de los momentos", agregó. Por su parte, el presidente surcoreano se disculpó por la situación, informó la agencia local Yonhap. Moon prometió que llevará la reforma de la Fiscalía "hasta el final", a pesar de la renuncia de Cho. Los fiscales investigan las acusaciones sobre la presunta falsificación de documentos por parte de la esposa de Cho, Chung Kyung Shim, para ayudar a su hija a entrar en una facultad de Medicina, a las que se suman las sospechas sobre la posible destrucción de pruebas por parte de Chung y la presunta colaboración del ministro en esos delitos.