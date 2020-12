Renuncia en el 107: Emergencias Médicas le aseguró a Salud que ya hay personal para las guardias

A fines de noviembre se conoció que renunciaron 23 de los 24 médicos del Servicio de Emergencia 107, renuncia que pasa a ser efectiva a partir del martes 15 de diciembre. A sólo un día de esta jornada clave, desde Salud informaron a DIARIO HUARPE que la empresa adjudicataria de la atención les garantizó el servicio.

“En principio, ya tienen los médicos para soportar la guardia. Certeza de esto vamos a tener cuando llegue el día 15 y los días sucesivos y veamos si el servicio se prestó como venía sucediendo hasta ahora”, informó al respecto el secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz.

Aseguró que ya se reunieron dos veces con la empresa para ver el panorama hacia el día 15 y ver si iban a contar con el personal médico. Además, este lunes volverán a reunirse por la mañana.

“Hay que estar ocupados y no preocupados”, comentó Belebaz.

Según lo que les comentó la empresa a Salud, ya tienen el personal médico para soportar la guardia que consiste en una determinada cantidad de ambulancias de terapia intensiva. En cada una de ellas debe haber un médico, un enfermero y un chofer.

Con respecto a los médicos que van a prestar el servicio, Benelbaz comentó que de eso se encarga el 107 ya que es la empresa que ellos contratan para que se haga cargo de las emergencias médicas en San Juan.

“Nosotros contratamos un servicio a una empresa privada de X cantidad de ambulancias, unas son de terapia intensiva y otras comunes (no tripuladas por médicos) los empleados los pone la empresa. Hoy lo están cumpliendo, si después del 15 lo cumplen lo vamos a corroborar”, cerró el secretario administrativo de Salud.

Los motivos de la renuncia masiva

Hace días, una de las profesionales del 107 le comentó a este medio los motivos de la renuncia masiva en la empresa. Aseguró que por guardia están trabajando con 4 médicos, cuando el pliego de licitación indica que deberían ser 12.

A este reclamo se sumó otro. Hubo un fin de semana en el que una trabajadora del 107 tuvo un accidente y no pudo ser atendida como indica el protocolo para estas situaciones, lo cual fue la gota que rebalsó el vaso.

“Una médica, una colega volcó este fin de semana en Albardón y fue asistida por un chófer y un enfermero del 107, ya que no había ningún médico. Todos estaban ocupados en diferentes requerimientos en domicilios. Esto nos llevó a decir basta, estamos saturados. Hoy los accidentes de tránsito están siendo atendidos por enfermeros, y si bien son muy profesionales y dejan la vida en cada situación, no es su trabajo. Pasa esto porque no hay médicos”, contó la mujer que renunció.