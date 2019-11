Residentes bolivianos y sectores sociales convocan a marchar, en Neuquén

Residentes bolivianos de Neuquén, comunidades Mapuches, organismos de Derechos Humanos y gremios rechazaron el golpe de Estado perpetrado ayer en Bolivia y convocaron a movilizarse esta tarde en el centro de la capital provincial.



Miguel Vedia, integrante del Centro de Residentes bolivianos de Neuquén, dijo en conferencia de prensa hoy, “lloro como está llorando el pueblo de Bolivia”.



“El honor que ha tenido nuestro hermano Evo Morales de dar un paso al costado para que no sufra más su pueblo, demuestra que ha dejado de lado muchas cosas por su país y por Latinoamérica”, dijo.



Afirmó que “vamos a seguir de pie luchando para que no vuelva el neoliberalismo en nuestro país porque no van a parar hasta estar en el poder”.



El Werken (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel expresó que “estamos a un paso de generar un retroceso enorme donde volverá a imperar en Bolivia y como mal ejemplo para el continente, el racismo, la discriminación y el abuso de poder”.



“Tenemos toda la esperanza de que el pueblo boliviano no va a permitir retroceder décadas y hay que sostener a Bolivia porque es como el horizonte al que tienen que ir todos los estados”.



Se sumaron a la convocatoria para marchar hoy a las 18 en el centro de la ciudad, la Asociación Trabajadores de la Educación, en cuya sede se realizó la conferencia de prensa, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) y sectores sociales y políticos.