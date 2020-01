Resuelven que la denuncia por abuso contra Alperovich se investigue en Tucumán y en Buenos Aires

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucciones de Tucumán resolvió hoy que se investigue por abuso sexual al ex gobernador José Alperovich tanto en la justicia provincial como en la nacional hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina su competencia.



El Tribunal determinó que la investigación se realice en ambas jurisdicciones según el lugar donde hayan ocurrido los hechos denunciados por su sobrina y ex colaboradora, hasta la definición del máximo tribunal.



Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucciones, escuchó los fundamentos del fiscal y de los abogados que representan a la denunciante y al ex gobernador y actual senador en uso de licencia durante la audiencia que comenzó a las 10.



El vocal dispuso que el juzgado de la II Nominación, a cargo del juez Facundo Maggio, "en el término de 72 horas recupere la causa" que había sido enviada a la justicia Nacional y determinó que "la investigación debe tramitarse de manera rápida y eficiente en ambos lados hasta que la Corte así lo disponga".



Por último, solicitó a los medios de comunicación "tenga respeto con la víctima" en referencia a los detalles de la causa que fueron difundidos ayer por canales de televisión, lo que definió como "lamentable".



Ariel Sosa, abogado defensor de Alperovich, de 64 años, apeló el fallo de la justicia tucumana que se había declarado incompetente para seguir con la causa y ordenado la remisión de los autos a Buenos Aires, por lo que la Cámara tucumana decidió habilitar la feria y llamar a esta audiencia pública para definir la jurisdicción.



Durante la audiencia Sosa indicó que conforme lo expresa la denunciante en su declaración "la mayoría de los integrantes del equipo de trabajo al que pertenecía cuando ocurrieron los hechos, viven y tienen domicilio en Tucumán, así como también la misma denunciante, el denunciado y la mayoría de los testigos que se solicitan que sean citados".



También sostuvo que "la mayoría de los hechos denunciados ocurrieron en esta jurisdicción" por lo que pidió al tribunal que la investigación se concrete en Tucumán.



Por su parte, el fiscal de la causa, Carlos Sale, señaló que debe ser acumulada y prevalecer en la jurisdicción de Buenos Aires, debido a que el primer hecho fue denunciado allí y justifico su postura en pos "de evitar la revictimización de la denunciante".



En tanto, el abogado de la denunciante, Ricardo Santoro, expresó a los medios que "hemos tenido una repuesta positiva, confiamos en la justicia de ambas jurisdicciones, para que investiguen los hechos, por eso realizamos las denuncias, tanto en Buenos Aires como en Tucumán".



"La víctima está totalmente disponible a acceder a la justicia las veces que lo soliciten", sostuvo el letrado.



Milagros Mariona, vocera de la víctima, añadió por su parte que "estamos conforme con la decisión de la Cámara".



"Es una resolución acorde a lo que el equipo de acompañamiento de la denunciante venimos pidiendo a la justicias, que es que a pesar de que no se haya definido todavía la competencia de quien va a llevar adelante la causa se puede comenzar con la investigación, tanto en Buenos Aires como en Tucumán", agregó Mariona.



El 22 de noviembre, la joven de 29 años, sobrina del ex gobernador de Tucumán y que trabajó junto a él en su última campaña para gobernador, lo denunció por violación en los tribunales de esa provincia y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.



Alperovich solicitó el 25 de noviembre una licencia de su banca como senador, que le fue concedida tras la aprobación de la Cámara Alta por el lapso de seis meses.