Retrasan la apertura del parque aéreo en San Juan, creen que estará en abril: qué tendrá

Los sanjuaninos deberán seguir esperando para poder disfrutar del parque aéreo de la Quebrada de Zonda. Si bien, en un principio querían tenerlo listo para febrero, aún deben afinar detalles en los juegos para que brinden una total seguridad al subirse a ellos.

Según comentó a DIARIO HUARPE el director de Gestión de Infraestructura de Turismo, Facundo Rodrigo, el parque ya está en el proceso final debido a que el avance de obra es de un 85%. Si todo sigue bien, estiman que estarían abriendo sus puertas en abril del presente año.

“Hay algunas cuestiones que tienen que ver con las instalaciones de los juegos que requieren de un mayor trabajo y afinar unos detalles. La empresa que está haciendo la obra pidió un tiempo de revisión que será de unos dos meses para poner a punto esas dos cuestiones”, comentó el funcionario.

Lo que motivó al retraso de las obras fueron las consecuencias de las fuertes lluvias que hubo en la provincia a fines de enero y comienzos de febrero. A pesar de que habían saneado los canales y realizado diversos trabajos junto a Hidráulica, el caudal de agua que cayó generó un colapso en la zona. Es por ello que ya volvieron a trabajar para que, una vez inaugurada esta atracción, no vuelva a ocurrir esta problemática.

Este parque sumará una atracción más a la Quebrada de Zonda que ya ofrece diversas opciones a sanjuaninos y turistas. Entre ellas hay recorridos que se hacen de trekking con guías de montaña, el ascenso a la Cabeza del Indio, la frase “Las ideas no se matan” que escribió Domingo Faustino Sarmiento, el Parque Sarmiento, la hostería Domingo Faustino Sarmiento, entre otras.

Los detalles del parque

En el parque habrá diversos juegos aéreos de distintas alturas, velocidades y complejidades, por lo que toda la familia podrá disfrutar en este lugar.

El principal atractivo será la tirolesa de 1.000 metros, distancia por las que será una de las más largas de Sudamérica. En total habrá unas seis postas de recorrido a través de las cuales se observará el paisaje natural en el que el juego estará inmerso.

“Más allá de la cantidad de metros que se recorren, lo importante es el paisaje que se va a poder vivir porque la Quebrada de Zonda está encausada en un valle donde hay ciertas particularidades con la montaña que la van a hacer mucho más atractiva que el juego en sí”, comentó Rodrigo.

También habrá un recorrido en altura entre los árboles a través del cual se deberán sortear diferentes obstáculos que van a ir realizando zigzagueos en la naturaleza. Los mismos se están haciendo con elementos que cumplen con los estándares de seguridad necesarios para este tipo de juegos como cables de acero o algunos metales.

Además, en una de las áreas de descanso en el que habrá mesas para las familias compartan alguna comida, también se colocarán juegos más tradicionales como el ajedrez o las damas.

Por último, habrá un sector de servicios que incluye enfermería, puestos de informes, sanitarios, una tienda, un espacio para guardar los elementos de la tirolesa y boletería. Lo que tampoco faltará será la oferta de los guías de montaña y de emprendedores.

Con respecto a la entrada a este lugar, aún no se define si tendrá algún costo o no. No obstante, Rodrigo informó que, en el caso de la tirolesa, por su altura necesitará un seguro que deberá abonarse.

Financiación

Este atractivo se está construyendo, principalmente, con la financiación del Programa Nacional 50 Destinos, una iniciativa destinada a financiar obras de infraestructura turística en todo el país con el objetivo de dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial.