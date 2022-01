Esperan que en febrero esté listo el parque que tendrá juegos aéreos en la Quebrada de Zonda

El parque de juegos aéreos que tendrá lugar en la Quebrada de Zonda avanza a pasos agigantados y se espera que esté listo en febrero, mes en el que podrán disfrutarlo los sanjuaninos y turistas.

Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el secretario de Turismo, Roberto Juárez, quien comentó: “Tenemos fecha de entrega de obras en febrero y está todo muy avanzado”.

Este atractivo se está construyendo, principalmente, con la financiación del Programa Nacional 50 Destinos, una iniciativa destinada a financiar obras de infraestructura turística en todo el país con el objetivo de dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial. Tendrá diversos juegos aéreos de distintas alturas, velocidades y complejidades, por lo que toda la familia podrá disfrutar en este lugar. No obstante, la estrella del complejo será la tirolesa de 1.000 metros que tendrá unas 13 bases y permitirá contemplar los paisajes desde arriba.

La tirolesa será uno de los principales atractivos. Foto ilustrativa: gentileza.

Además, habrá un sector de servicios que incluye enfermería, puestos de informes, sanitarios, una tienda, un espacio para guardar los elementos de la tirolesa y boletería. Lo que tampoco faltará será la oferta de los guías de montaña y de emprendedores.

Foto: Si San Juan.

Según comentó Juárez, el parque funcionará durante todo el año. Será un espacio ideal para que las familias completas disfruten de la naturaleza y los juegos aéreos ya que habrá atractivos para todas las edades.

Esta es la segunda etapa de ese proyecto y piensan seguir con otras. La primera incluyó la remodelación de la hostería y el balneario, que es la zona parquizada que se encuentra detrás y que a la que cada día llegan sanjuaninos a disfrutar del aire libre.

Lo que se viene

Próximamente quieren seguir con más obras en la zona para las cuales se está buscando financiamiento. Entre ellas está la remodelación de la zona del Jardín de los Poetas y, también, de la escuela Islas Malvinas donde quieren realizar un centro cultural.

No obstante, aún no se consigue el dinero por lo que no hay fecha de comienzo de obras ni nada asegurado hasta el momento. “Están los proyectos terminados y se está buscando financiamiento”, dijo Juárez al respecto.