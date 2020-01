Reunião no Ministério das Relações Exteriores com embaixadores da Coreia e da Rússia para "increment

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O secretário de Relações Econômicas Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, Jorge Neme, se reuniu hoje com os embaixadores da República da Coreia, Jang Myung-soo, e da Federação da Rússia, Dmitry Feoktistov, para avançar em maior "comércio bilateral" e "investimentos" dos referidos países na Argentina.



Neme e o embaixador russo concordaram em "promover ações para incrementar o comércio bilateral e os investimentos" com o objetivo de "colocar a relação económica na posição de associação estratégica que une ambos os países".



No entanto, o funcionário do Ministério das Relações Exteriores analisou com Myung-soo o "potencial investidor" da República da Coreia em "áreas fundamentais como a mineração metalífera e de lítio", referiu o Ministério das Relações Exteriores em suas redes sociais.



Dos encontros, realizados no Palácio San Martín, participou também a subsecretária de Negociações Econômicas Multilaterais e Bilaterais, Carola Ramón.