¡Revancha! Charles Oliveira amenaza a Islam Makhachev

Luego de perder el título con Islam Makhachev, Charles Oliveira enciende la llama entre ambos. El daguestaní es quien reina en la división de los Peso Ligero de UFC, pero el anterior dueño del cinturón era justamente el brasileño. Ahora, tras derrotar contundentemente a Beneil Dariush, "Do Bronx" dejó en claro que está listo para la revancha contra el pupilo de Khabib Nurmagomedov.

"Hay niveles, absolutamente. Nos veremos pronto. Muy pronto. Son todos los niveles, ¿verdad? Como dijo. Por supuesto, hay niveles. Nos veremos. Está viniendo. Cálmate. No tengo prisa. Soy el siguiente en la fila, seguro. No hay nada que hacer o pensar, especialmente de la forma en que fue contra Dariush. Pero durante estos últimos siete u ocho años de mi vida he aprendido que solo tengo que preocuparme por una cosa, y no es ganar dinero o programar peleas, es solo entrenar, descansar y hacer que suceda", dijo Oliveira.

A su vez, Charles también reconoció: "Mis mánagers Jorge Patino 'Macaco' y Diego Lima ya saben lo que quiero, saben que quiero el cinturón, así que que choquen cabezas con la organización para ver cuál es el siguiente paso. Solo quiero descansar y luego volver a entrenar y estar listo para mi próximo oponente. Para mí, soy el siguiente, sin lugar a dudas. Dana lo ha dejado claro, pero no podemos estar tan seguros".

Charles Oliveira quiere recuperar la corona

"Si trabajas para Coca Cola y te dicen: 'Hijo, ve a entregar esta Coca Cola en Abu Dhabi', ¿qué vas a hacer? Tienes que ir a Abu Dhabi para entregarlo, eres un empleado. Iré a donde me pongan para pelear. Puedo decir, 'No, no pelearé', y dirán, 'Está bien. Michael Chandler , Dustin Poirier , son ustedes por el título. Eso es lo que harán. No cambiará. Cuando fui campeón, fui a defender mi título en su tierra", aseveró el brasileño.

Para sentenciar, Charles Oliveira comentó: "Dijo en la conferencia de prensa que quería pelear en Brasil, entonces, ¿por qué no viene a pelear en noviembre en Brasil? Solo quiero ser Charles. Audaz y feliz, eso es todo. Si soy audaz, si soy feliz, las cosas pasan. Descansar, respirar, estar cerca de las personas que amamos, volver a entrenar y luego brillar una vez más. Así que soy el perdedor otra vez, genial, perfecto, apostemos. Los que creen en mí, ganemos dinero, hagamos que suceda".