A un mes de la tragedia automovilística en Francia que se cobró la vida de dos sanjuaninos, la madre de una de las víctimas publicó un mensaje destinado a los amigos y familiares de los jóvenes que habían viajado a Europa para vivir una aventura y quedarse a vivir allá. Mónica Montero, mamá de Emiliano Pennice, expresó: "No estén tristes por Emiliano porque murió cumpliendo su sueño”.

Emiliano había viajado junto con su novia Noelia Maldonado y otros amigos. El día de la tragedia, ambos emprendieron viaje con otro amigo a bordo de un auto a Luxemburgo y de regreso, otro automóvil los chocó desde atrás y produjo el desenlace fatal. Noelia y Emiliano murieron.

A varios días de la tragedia, Montero decidió dar un mensaje: “Recién hoy, a un mes de la declaración oficial del fallecimiento de mi hermoso hijo Emiliano Pennice, tengo las fuerzas para agradecer a todas las personas que oraron, nos apoyaron, y acompañaron de una u otra manera para afrontar esta realidad que me cambió la vida, no solo a mí, sino a todos lo que sintieron aprecio por Emi”.

Luego se refirió a la familia de la otra víctima. “A la familia de la bella Noelia Maldonado, con quienes nos tocó compartir el peor momento que una madre pueda atravesar, para ellos, mi eterno agradecimiento y afecto”.

“Y para todos los que dieron muestras de dolor y acompañamiento, quiero decirles que todas sus energías llegan, que me ayudan cada día a levantarme y seguir adelante, que mi hijo debe estar muy orgulloso al ver el fruto de su siembra”, agregó Montero después.

Para cerrar su testimonio, a un mes de la tragedia, dijo: “No estén tristes por Emiliano porque murió cumpliendo su sueño, estén tristes por ustedes, si teniendo vida no se animan a ir tras ellos. No estén tristes por mí, porque perdí un hijo, estén tristes por ustedes, si teniendo sus hijos vivos, no comparten con ellos todo lo que quisieran”.