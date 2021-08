Revisaron por segunda vez la casa de la jubilada asesinada en Pocito

A tres días del crimen de Villa Paolini, este martes por la tarde, fiscales de la UFI Delitos Especiales y policías de Homicidios revisaron la casa de la mujer asesinada por segunda vez. Esta vez, ante la atenta mirada de sus dos hijos y un nieto, según informaron fuentes judiciales.

La inspección ocular sucedió minutos después de las 16. El fiscal Renato Roca, encargado de la investigación del crimen, participó junto al fiscal coordinador Iván Grassi, también estuvieron la Policía Científica y la médica forense. En paralelo, asistieron los policías de Homicidios y el hijo, la hija y un nieto de María Pérez, la víctima de 82 años.

Los familiares de la jubilada denunciaron ante los fiscales y la Policía, que faltaban más cosas en el lugar, es decir, fueron robadas por el ladrón y asesino de la zona. Desde la Justicia no revelaron qué elementos faltaban, por estar bajo secreto de sumario el crimen.

Además de esto, la inspección ocular sirvió a los investigadores para encontrar nuevas pistas y pensar en otras medidas de recolección de pruebas.

Las personas cercanas a Pérez que participaron en la jornada de hoy sabían visitar a la víctima cada un día dos por medio. Pérez hacía 26 años que vivía sola y tenía sus cuidados a la hora de relacionarse con los vecinos de Paolini. Sin embargo, al parecer alguien se aprovechó de esto para robar y luego matarla de la forma más brutal.

Por ahora no hay sospechosos en la causa, y la hipótesis del asesinato es que una persona entró para robar, aunque no de manera planificada. Lo que no se sabe todavía es si el ladrón y asesino era conocido o no de la víctima.

Las cámaras de seguridad de la zona están bastante lejos de la casa, escena del crimen. Por ahora no se encontró una imagen en la que se pueda ver un rostro sospechoso.