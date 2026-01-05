A nada de la celebración de los Reyes Magos, las jugueterías de San Juan atraviesan una etapa de expectativa, con locales preparados y una amplia variedad de productos pensados para distintos presupuestos. Aunque el movimiento todavía no alcanzó su punto máximo, el sector confía en que las compras de último momento serán decisivas para el balance final de la temporada, en un contexto donde los precios se mantienen estables y la oferta se muestra más amplia que en años anteriores.

Desde el comercio especializado señalan que uno de los aspectos centrales de esta campaña es el amplio rango de valores disponibles. Al respecto, Liliana Alcanis, encargada de Multi Mundo, explicó a DIARIO HUARPE que “el rango de precios va desde los $600, con libritos y lápices, y puede llegar a los $70.000 u $80.000 en juguetes más grandes”. Además, indicó que existen artículos tecnológicos de mayor valor, como autos a control remoto, que alcanzan cifras sensiblemente más altas dentro del mercado.

Basta!, el juego más vendido para Reyes. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

En relación con la evolución del sector, Alcanis sostuvo que el balance resulta positivo en comparación con el año pasado. “En Navidad se vendió muchísimo, por todas las tendencias y la calidad de los juguetes que se trajeron”, afirmó, y añadió que se registró un mayor movimiento de clientes. Según señaló, la situación mejoró favorablemente en términos de calidad, precios, cantidad y variedad de productos disponibles.

Sobre el comportamiento específico previo a Reyes, la comerciante reconoció que el ritmo todavía es moderado. “Ahora está tranquilito, como que la gente está saliendo de otros gastos, pero ya está preparado todo el local y estamos esperando estos días que se vienen”, explicó. La expectativa está puesta en el incremento de ventas durante las jornadas inmediatamente anteriores al 6 de enero.

En cuanto a las preferencias del público, Alcanis detalló que los juegos de mesa familiares encabezan las consultas. “El juego Basta es una de las principales tendencias, porque tiene muy buen precio y buena calidad”, indicó. A esto se suman drones pequeños, autos a control remoto, muñecas, artículos para casitas de princesas y productos que funcionan a pilas, valorados por su durabilidad. También destacó que las compras se distribuyen de manera equilibrada entre juguetes para niños, niñas y bebés.

Padres comprando los regalos de Reyes. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Una visión similar aportó Exequiel de los Ríos, comerciante de la zona de la Feria Saladita. “Por ahora está medianamente tranquilo, un poco parado, pero creemos que a partir del lunes y martes se va a empezar a mover más”, señaló. En ese sentido, remarcó que el local se encuentra abastecido con nuevos ingresos de mercadería para afrontar la demanda de último momento.

Respecto de los artículos más buscados, De los Ríos precisó que “en esta temporada se llevan mucho los inflables y los juguetes de playa”. Detalló que los precios de estos productos comienzan en torno a los $1.500 y que las pistolas de agua oscilan entre los $10.000 y $30.000, según el modelo y la calidad. También indicó que los juguetes grandes en cajas, como camiones y autos de gran tamaño, mantienen una demanda sostenida.

Finalmente, el comerciante destacó que el balance general del último año resulta estable. “Las ventas se han mantenido y en las fiestas aumentaron un poco más”, afirmó, y agregó que los precios, en su mayoría, no registraron subas significativas. Con una oferta variada y expectativas moderadas, las jugueterías sanjuaninas apuestan a que los Reyes Magos vuelvan a marcar el pulso final de la temporada.