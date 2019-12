Ricardo Alfonsín agradeció a Corpacci que imponga el nombre de su padre al Parque Urbano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dirigente radical Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, agradeció a la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, por la imposición del nombre de su padre al Parque Urbano, en cuyo acto estuvo presente hoy el presidente electo Alberto Fernández.



"Me hubiera encantado estar presente en este acto de imposición del nombre del presidente de la última transición democrática a este Parque Urbano. Pero, usted ya sabe, me resulta imposible", explicó Ricardo Alfonsín en una carta a Corpacci con mención a Fernández.



En ese sentido, agradeció a la mandataria provincial "y a toda la comunidad el reconocimiento al Presidente Raúl Alfonsín" y manifestó que "sin embargo, no puedo dejar de decirle, y sin falsa modestia, que soy absolutamente consciente de que estos reconocimientos, en el fondo, son reconocimientos a la inmensa mayoría de las y los argentinos, y a sus fuerzas políticas y sociales".



"Sin el conjunto de ellas, hubiera sido imposible poner fin a las dictaduras militares en el país", afirmó.



Alfonsín expresó: "sé que está presente allí, el presidente de la Nación electo, Alberto Fernández, a quien le envío un fuerte abrazo, y aprovecho la oportunidad para decir que comparto con él la idea de que también ahora, la construcción de una sociedad más justa y más equitativa, en suma, más democrática, debe ser, inevitablemente, tarea de todos".