Río Claro, con argentinos como figuras, venció a Sao José 95-87 por la Liga de Básquetbol de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Río Claro, con los argentinos Enzo Ruiz y Fabián Sahdi como figuras, venció anoche a Sao José por 95-87, en tiempo suplementario, en un partido correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil.



En el gimnasio Linneu de Moura, el equipo paulista recién ascendido exhibió superlativas labores de sus perimetrales argentinos.



El base bahiense Sahdi (ex Peñarol de Mar del Plata y Quimsa de Santiago del Estero) acumuló 20 puntos (2-3 en dobles, 1-5 en triples, 13-13 en libres), 13 asistencias, 4 rebotes y 4 recuperos en 34 minutos.



El escolta santiagueño Ruiz (ex Quilmes de Mar del Plata), por su lado, colaboró con 15 tantos (1-3 en dobles, 4-11 en triples, 1-2 en libres), 5 rebotes, 6 robos y 2 pases gol en 38m.



El tirador norteamericano Walter Baxley, quien esta semana tuvo una sentencia favorable de parte de FIBA y deberá percibir de Ferro Carril Oeste un monto estimado en 52 mil dólares más costas, a causa de salarios impagos, concretó 15 puntos, 4 rebotes y 3 recuperos.



En el elenco perdedor también hubo nutrida intervención argentina. El ala pivote cordobés Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) contribuyó con 15 unidades (3-5 en dobles, 3-5 en triples), 2 rebotes y una asistencia en 21m.



El base santafesino Carlos Buemo (ex Hispano Americano de Río Gallegos) sumó 2 tantos y una asistencia en 19m., mientras que el alero rosarino Guido Mariani (ex Argentino de Junín) consiguió una planilla de 4 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 37m.