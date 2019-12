Riquelme elogia a la nueva joya de Peñarol de Montevideo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, elogió las condiciones del joven futbolista uruguayo Facundo Pellistri, nueva joya de Peñarol de Montevideo que se menciona como posible refuerzo del club argentino.



Consultado por su posible llegada, el ex enganche y actual dirigente contestó: "Veremos. Nos nombran millones de jugadores. Es joven, habilidoso... no jugó tanto pero es bastante sinvergüenza para jugar a la pelota y eso es importante",



"Ya no hay tantos como él, que se animen a ser tan sinvergüenza en la cancha. Eso es muy valorable", destacó en un breve diálogo con el canal uruguayo Teledoce en el marco de la despedida de Diego Forlán, que se produjo este sábado en el estadio Centenario de Montevideo.



Pellistri, que cumplió 18 años el pasado viernes 20 y cuenta con la nacionalidad española, es un mediocampista ofensivo que debutó en Primera División en mayo de este año y reúne 20 partidos y un gol desde entonces.