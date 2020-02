Ritondo: "No es imposible pensar que en poco tiempo podemos volver a ser opción de gobierno"

El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, pronosticó que "seguirá unido" el interbloque de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional, destacó la predisposición al "diálogo" de los referentes parlamentarios del oficialismo y evaluó que "sin lugar a dudas" la coalición que integra puede "volver a ser gobierno" en la provincia de Buenos Aires.



"Creo que no es un imposible pensar que en poco tiempo podemos estar volviendo a ser opción de gobierno para la provincia", aventuró Ritondo, para quien, una vez que finalice la gestión del Frente de Todos, "la gente va a poder comparar" lo realizado por la administración que él integró.



En una entrevista que publica hoy el matutino Clarín, Ritondo destacó la predisposición al "diálogo" que exhiben el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pero advirtió que "hay una cantidad de anuncios de proyectos que no llegan y no se ve un plan económico" del gobierno.



"La ley de emergencia fue un impuestazo que baja jubilaciones y pone al campo otra vez de rehén de la situación económica del país", declaró el ex ministro de Seguridad de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, aunque aceptó que resulta "injusto evaluar un gobierno entero en un mes y medio" de gestión.



En el reportaje, Ritondo fue categórico en responder que "sin dudas" el interbloque de Juntos por el Cambio se va a mantener unido en el Congreso y, con esa misma frase, aseguró que la alianza que integra puede volver a ser gobierno.



"Entendemos que hay más de de un 40 por ciento de la población que votó justamente para que sigamos unidos", argumentó el diputado nacional e insistió con que Juntos por el Cambio sacó "muchos millones de votos".



Además, juzgó que el frente "hizo una gran elección" y que "la figura de María Eugenia (Vidal) sigue siendo fuerte y querida".



En otro orden, consideró que la conducción del país es compartida entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Están gobernando los dos. Creer que la presencia de Cristina no tiene incidencia porque es vice sería mentiroso", dijo.



Por otra parte, relativizó el contenido del video que se difundió en los últimos días, en los que el ex presidente Mauricio Macri comenta que había advertido a sus funcionarios "que el país se iba a la mierda si tomábamos deuda".



"Mauricio estaba en el sur, se juntó con militantes y charlaron sobre la gestión", dijo Ritondo y aventuró que Macri "siempre va a ser un referente del espacio" y el "rol que cumpla va a depender de él".



Con respecto a quién podría liderar a Juntos por el Cambio, el legislador respondió: "Hay varios (líderes), los gobernadores tienen un liderazgo natural por su cargo, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, el ex presidente Macri, los jefes parlamentarios... Elisa Carrió tampoco va a dejar de ser líder de este espacio porque renuncie a la banca".