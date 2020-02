River y Boca no se dan tregua

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River ante Banfield demostró por qué marca el rumbo y es el principal candidato a llevarse la Superliga. Un par de horas después, fue Boca el que resolvió con holgura su partido en Santiago del Estero y confirmó la tácita promesa de que dará pelea hasta la última fecha inclusive.



Con mucho juego y poco gol (apenas uno convertido por el cordobés Matías Suárez en el primer tiempo y unas cuantas ocasiones malogradas, de hecho el colombiano Rafael Santos Borré estrelló dos remates en los palos, uno de penal), River superó con nitidez al siempre difícil Banfield de Julio César Falcioni y sostuvo su ventaja de tres puntos cuando quedan nueve en juego.



El imponente marco que presentó el estadio Monumental y el diluvio que se desató en pleno juego añadieron una dosis de dramatismo rubricado con el júbilo de Marcelo Gallardo no bien consumada la victoria.



En apariencia, de los tres compromisos que adeuda River el de pronóstico más incierto es el del fin de semana próximo ante Estudiantes, en el mismo escenario -su flamante estadio- donde hoy a las 19 los platenses recibirán a Defensa y Justicia en uno de los partidos que completará la duodécima fecha.



Precisamente con el cuadro de Florencio Varela, el puntero del campeonato argentino jugará una semana después, en el Monumental, para cerrar y acaso coronar en la primera semana de marzo en el José Fierro de Tucumán, ante Atlético.



Claro que si River vacilara y dejara puntos en el camino se tornaría posible que fuera alcanzado o desplazado por Boca, cuyo enroque de Miguel Ángel Russo por Gustavo Alfaro en la dirección técnica ha redundado en una mejoría que anoche se expresó en una goleada de 4-0 a expensas de Central Córdoba.



La presencia de Boca en Santiago del Estero había promovido una expectación inusitada que a cancha llena y con un clima tórrido justificó el equipo en general y varios jugadores en especial, sobremanera Carlos Tevez, autor de dos goles y gestor del que anotó Sebastián Villa.



Para Tevez la satisfacción tuvo sin embargo un pequeña mancha cuando ejecutó un penal que rechazó Diego Rodríguez, el Ruso, que a pesar de los cuatro goles que sufrió se dio el gusto de atajar otro, esta vez a Franco Soldano.



A despecho de la curiosidad de haber desperdiciado dos oportunidades desde los once metros, la noticia primordial ancló en la alta producción de Boca, la mejor de un tiempo prolongado a estos días.



A tres puntos de River, el equipo de la Ribera tiene en su agenda recibir a Godoy Cruz en la Bombonera, visitar a Colón y cerrar con el vapuleado Gimnasia que dirige Diego Maradona.



En la tabla de abajo el Lobo ocupa el último lugar y amén de su derrota con Central en Rosario, este fin de semana se vio más comprometido aún por los triunfos de Patronato con Unión y de Aldosivi con Huracán.



(Por cierto: los de Parque Patricios no han podido ganar ninguno de los cinco partidos desde que tienen como entrenador a Israel Damonte, cuatro en el campeonato local y el otro por la Copa Sudamericana).



Descontados River y Boca, puntero y escolta, en el lote de los aspirantes a ocupar puestos de clasificación a las competencias internacionales de 2021 hay un nutrido grupo que de forma arbitraria podría ir de los 35 puntos de Argentinos Juniors hasta los 25 de Independiente y Banfield, con paradas intermedias en Lanús (34), Central (33), Racing (32), Newell’s (31), Arsenal, Vélez, San Lorenzo (30); Estudiantes 29, Talleres 28, Atlético Tucumán 27 y Defensa y Justicia 26.



Independiente y Arsenal se medirán hoy a las 21 en el Libertadores de América.



La fecha 21ra. de la Superliga se jugará el fin de semana próximo con el siguiente programa de encuentros:



--Viernes 21: Banfield-Aldosivi y Argentinos-Patronato.



--Sábado 22: San Lorenzo-Racing; Independiente-Gimnasia; Newell’s-Colón y Atlético Tucumán-Lanús.



--Domingo 23: Arsenal-Vélez; Boca-Godoy Cruz; y Estudiantes-River.



--Lunes 24: Defensa y Justicia-Central: Unión-Central Córdoba y Talleres-Huracán.