La Justicia de Brasil otorgó una reducción de 160 días en la condena de nueve años que cumple el exfutbolista Robinho por un caso de abuso sexual ocurrido en Italia en 2013. Tras una resolución del Tribunal paulista, el exdelantero, que fue sentenciado en enero de 2022 por participar en un abuso grupal contra una joven albanesa en una discoteca de Milán, adelantó su fecha estimada de salida para fines de 2032, cuando originalmente se preveía para marzo de 2033.

Actualmente, el deportista se encuentra en el Centro de Reintegración de Limeira, en el estado de San Pablo, tras haber sido trasladado en noviembre de 2025 desde el penal de Tremembé, conocido como la “cárcel de los famosos”. Según los registros, el cambio de establecimiento se produjo a pedido de su defensa luego de la repercusión de una serie televisiva sobre su anterior lugar de reclusión. Debido a que Brasil no extradita a sus ciudadanos, la sentencia italiana fue homologada para ser ejecutada en territorio brasileño.

Sobre este beneficio legal, su abogado, Mário Rossi Vale, explicó en declaraciones al medio G1: "Fue al reconocimiento legal de 160 días de remisión, conquistados a través del estudio y trabajo realizado durante la ejecución de la pena, de acuerdo con la Ley de Ejecución Penal".

Antes de su detención, Robinho consolidó una carrera de 739 partidos profesionales en clubes como Santos, Real Madrid, Manchester City y Milan, logrando campeonatos en Brasil, España, Italia, China y Turquía. Con la selección de Brasil, el atacante marcó 28 goles en 100 encuentros, participando en los Mundiales de 2006 y 2010, y consagrándose campeón de la Copa América 2007 y las Copas Confederaciones 2005 y 2009.