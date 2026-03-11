Un bebé de nueve meses estuvo al borde de una tragedia en Rawson luego de atragantarse con juguetes mientras se encontraba en su domicilio. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Doctor Ortega y Paula Albarracín de Sarmiento, donde el menor jugaba bajo la supervisión de su madre.

Según informaron fuentes policiales, la madre del bebé se alarmó al ver que su hijo tenía objetos en la boca y no podía respirar con normalidad, por lo que dio aviso inmediato a la Comisaría Villa Hipódromo.

El agente Gastón Romero llegó rápidamente al lugar y, al observar que el bebé estaba en peligro, realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la rapidez y precisión que exige la emergencia. Gracias a estas maniobras, el menor recobró la respiración y el conocimiento en pocos minutos, evitando un desenlace fatal.

Minutos después, personal médico del 107 llegó al domicilio para evaluar al bebé. Tras una revisión completa, los profesionales determinaron que el menor se encontraba fuera de peligro y estable, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Este episodio pone de relieve la importancia de la prevención y la supervisión en la infancia, especialmente cuando los niños pequeños manipulan objetos que podrían representar un riesgo de asfixia. Asimismo, resalta el valor de la formación en primeros auxilios y RCP para poder actuar de manera inmediata ante emergencias domésticas.

El caso quedó registrado en la Comisaría Villa Hipódromo, aunque no se informó la apertura de una investigación, ya que se trató de un accidente doméstico. La intervención policial fue clave para evitar que la situación terminara en tragedia.