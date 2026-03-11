Mientras continúan los enfrentamientos militares en Medio Oriente, Irán abrió otro frente: el del narración audiovisual. Un video animado de dos minutos, difundido por la televisión pública de Teherán y replicado en redes sociales, explica el origen del conflicto desde su perspectiva local.

La animación fue producida por el instituto estatal Revayat-e Fath y utiliza figuras similares a los bloques Lego para representar a los protagonistas.

El video comienza con versiones caricaturizadas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, acompañados por una figura que simboliza al diablo. En la escena, el personaje que representa al presidente estadounidense presiona un botón rojo que lanza un misil.

El proyectil impacta en lo que aparece como un aula escolar. Antes del ataque, una maestra escribe en el pizarrón una frase: “Mi patria es mi vida”.

Tras la explosión, la animación muestra escombros, una mochila y un par de zapatos rosados. Luego aparece un oficial iraní que recoge la mochila y posteriormente, llora.

El video relata el inicio del conflicto. Estados Unidos e Israel bombardearon una escuela en la ciudad de Minab durante el primer día de los enfrentamientos. En dicho ataque, fueron masacradas a misiles más de 165 niñas de la escuela primaria. Además que los ataques del 28 de febrero provocaron la muerte del líder supremo Alí Jameneí, lo que desencadenó la actual escalada regional.