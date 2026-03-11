Capturas de pantalla, comparaciones entre amigos y una pregunta que empezó a repetirse en redes: ¿por qué el mismo producto puede tener precios distintos en Mercado Libre? La discusión explotó en los últimos días cuando varios usuarios detectaron diferencias en una misma publicación dependiendo de quién la abriera. En algunos casos, la brecha iba del 20 al 40%; en otros, casi el doble.

La discusión empezó a replicarse en X, donde usuarios comparaban valores del mismo artículo desde cuentas distintas. Pero el tema tomó mayor dimensión cuando el economista Ariel Setton decidió mostrar un caso concreto.

Publicó la imagen de una grifería vista por dos usuarios al mismo tiempo: uno la veía con casi un 20 por ciento de diferencia respecto del otro.

A partir de ese ejemplo, otros comenzaron a hacer pruebas similares y a compartir resultados. En algunos artículos para el hogar, según los testimonios que circularon, la brecha llegó a ser mucho mayor.

Cómo funcionan los precios dinámicos

Setton explicó el fenómeno en Urbana Play. Según contó, desde octubre la plataforma permite aplicar lo que en el comercio electrónico se conoce como precios dinámicos.

El sistema le da a los vendedores la posibilidad de definir un precio mínimo y un precio máximo para un producto. Dentro de ese rango, el algoritmo puede mostrar distintos valores según ciertas variables del sistema.

“Dependiendo de la persona que está mirando la publicación se puede estar recibiendo un costo distinto”, explicó el economista.

Para ilustrarlo, contó una experiencia reciente; estaba buscando un filtro de agua y lo encontró a unos 540 mil pesos. Cuando le pasó el mismo link a su suegra, el precio que apareció fue de 930 mil.

La lógica responde a estrategias de smart pricing que se usan en el comercio electrónico global, impulsadas por plataformas como Amazon, donde los precios se ajustan para maximizar ventas.

Qué dice Mercado Libre



La empresa fundada por Marcos Galperin negó que existan precios personalizados para cada usuario.

“En Mercado Libre no existen precios según cada usuario”, explicó la vocera de la compañía.

La firma sí reconoció que realiza testeos con “grupos de control”, una práctica común en plataformas digitales para medir el impacto de promociones o estrategias comerciales. En esos casos, un pequeño grupo de usuarios puede ver condiciones distintas mientras se evalúan los resultados.

En un mercado cada vez más gobernado por algoritmos, la discusión dejó una enseñanza a los usuarios: antes de comprar online, quizás convenga preguntar cuánto le aparece el mismo producto al de al lado.

