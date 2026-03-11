Este martes 10 de marzo se concretó la sexta sesión de la primera negociación paritaria del 2026 entre el Gobierno provincial y el gremio UDA, en el marco de la negociación salarial anual para los docentes de San Juan. La reunión se llevó a cabo pese a la ausencia de los gremios UDAP y AMET.

La sesión fue presidida por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes, quienes recibieron de UDA una propuesta por escrito respecto al último ofrecimiento salarial realizado por el Ejecutivo provincial. Según informaron fuentes oficiales, la propuesta fue evaluada y aceptada para su análisis, quedando programada una nueva reunión.

La próxima instancia de negociación se realizará el jueves 12 de marzo a las 14:00, con la participación de autoridades ministeriales y representantes del gremio UDA. En la reunión estuvieron presentes también el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y otros funcionarios de las carteras económicas y educativas. Por parte del gremio, la secretaria Karina Navarro asistió acompañada de asesores gremiales.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de estas reuniones es continuar con el diálogo para avanzar en la definición de la pauta salarial de los docentes de cara al 2026, asegurando la participación de todos los sectores.

Los gremios levantaron el paro

En una conferencia de prensa durante la tarde del martes, los gremios UDAP, UDA y AMET anunciaron que levantaron el paro de 48 horas, previsto para el 11 y 12 de marzo, e informaron que continuarán las clases. La decisión se tomó luego de que la Subsecretaría de Trabajo intimara a los sindicatos a garantizar servicios mínimos en el sistema educativo, en el marco de la reforma laboral que regula las medidas de fuerza en servicios considerados esenciales.

Marcha de antorchas

En lugar de la huelga, los tres gremios que nuclean a los docentes sanjuaninos confirmaron la realización de una marcha de antorchas este miércoles a las 20 horas en la Cátedral de San Juan. Durante la conferencia del martes, los sindicalistas señalaron que la actividad busca visibilizar los reclamos salariales sin afectar el normal desarrollo de las clases.