El proyecto de ampliación de la Bombonera ya es un hecho. La gestión de Juan Román Riquelme anunció la ampliación del estadio para albergar una mayor cantidad de hinchas, una de las demandas que ganó peso en los últimos años.

Primero, debe llegar el visto bueno de la empresa Ferrosur, a cargo de la concesión del Ferrocarril que pasa por las vías que están contiguas al predio -que forman parte de la tradicional foto que todo turista se saca frente al estadio-. Es necesaria la aprobación de esta empresa y también de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Las obras tienen como objetivo colocar las columnas para la instalación 18 ascensores que permitan llegar al sector más alto del estadio. Se debe tener en cuenta la distancia de la obra respecto de la vía, el impacto en la circulación del ferrocarril y los posibles riesgos en cuanto a la seguridad.

Otro punto clave del proyecto refiere a la construcción de una cuarta bandeja para la Bombonera, además de que se retirarán los asientos que todavía están pendientes en la platea K. Con esta etapa de la obra, se ganarán 10.000 ubicaciones, elevando la capacidad a 67.000 espectadores.

Los trabajos comenzarán en junio, cuando terminen el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores, con el Mundial como horizonte para evitar una mudanza de localía.

La segunda parte de la remodelación será más compleja: correr el campo de juego hacia el sector de plateas -alrededor de 4 metros-, una reducción de la platea L, la construcción de un túnel para ambos equipos y cambiar de lado los bancos de suplentes. Finalmente, la capacidad llegaría a 80.000 personas.

Este proyecto terminaría en 2027, con las elecciones previstas para diciembre de ese año. La propuesta refuerza la idea que siempre defendió Riquelme: no mudar el estadio, sino avanzar en una reestructuración interna para ganar espacio.

La apertura del Hard Rock Café, la ampliación de los estacionamientos y las mejoras en los accesos -con vidriado y pantallas LED en el ingreso de Brandsen 805-, junto con un gimnasio para los socios y socias, ya están encaminadas.

Mañana el equipo que dirige Claudio Úbeda recibirá a San Lorenzo, por la fecha 10 de la Liga Profesional, luego visitará a Unión. En abril concluye la fase de grupos del Torneo Apertura, mientras que el mismo mes comenzará la Copa Libertadores.