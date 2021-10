Rodolfo Colombo: “Hoy estamos de igual a igual con el oficialismo”

Rodolfo Colombo, uno de los referentes de Juntos por el Cambio, pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, y no dudó en decir que “hoy estamos de igual a igual con el oficialismo” y confió en poder ganar las Elecciones Generales del 14 de noviembre. También comentó que se quedó con las ganas de ser candidato a diputado nacional, pero que prefirió no jugar en beneficio del frente, y cargó contra el gobierno local por el cambio de terreno para la construcción de la Ciudad Judicial.

“Antes era imposible ganarle al oficialismo con el aparato y todo el potencial que tiene, pero hoy estamos de igual a igual. La elección está polarizada, o ganan los candidatos kirchneristas o gana Juntos por el Cambio con Susana Laciar a la cabeza”, comentó Colombo. Además reconoció que “viene un país totalmente distinto a partir del 10 de diciembre y es muy importante que podamos ganar y que los sanjuaninos estén a tono con todo el país”.

Sobre el trabajo que deben hacer para lograr el triunfo, el excandidato a intendente de Capital, apuntó que “nadie tiene un voto cautivo, podemos haber quedado a cinco puntos, pero se empieza de nuevo. En esta elección tenemos que ser más humilde, escuchar más a la gente y hacer el doble de esfuerzo para llegar a toda la provincia”.

También habló sobre la candidata que no fue al decir que “me quedé con las ganas de representar a los sanjuaninos en el Congreso que se viene, pero me parecía mejor consensuar y no ir a una interna en plena pandemia. No tengo dudas que fue mejor acordar”.

Para cerrar y sobre el tema de la semana, la modificación del terreno para construir la Ciudad Judicial, Colombo sentenció que “nos plantearon que la excavic era la mejor opción, se pagó a un estudio de arquitecto por un proyecto que ahora quedó en la nada. Me parece que en una ciudad planificada, hay que poner en valor eje cívico-institucional, el de nuestros edificios púbicos como el hospital Guillermo Rawson, el edificio 9 de Julio, Rectorado, Correo, Centro Cívico, entre otros. Si el cambio de locación, es por lo económico, es más económico refaccionar los edificios 25 de Mayo y 9 de Julio”

LA PREGUNTA DE LA GENTE

¿En 2023 va a ir por la intendencia de Capital?

-Hay un montón de buenos candidatos, Capital es una fortaleza enorme y puede ser cualquiera, pero en lo personal yo siento un vínculo muy fuerte con la ciudad. En su momento habrá que ver, ya que la decisión siempre será la construcción política para ganar San Juan.

MÁS O MENOS

¿Es mejor padre o mejor político?

-Pretendo ser mejor padre.

EL TROFEO

¿El trofeo de mejor político se lo da a Marcelo Orrego o Fabián Martín?

-Es difícil, los dos son muy buenos dirigentes, pero hoy Messi es Orrego. Está claro y así lo entendemos en la construcción política de nuestro espacio.

PREGUNTA PERSONAL

¿Quién es Olguita?

-Olguita es mi mamá, una diosa para quien la conoció. Ella falleció pero hoy hubiera sido su cumpleaños. Todos conocían a mi padre por una cuestión de política, pero esa frase de que atrás de un buen hombre hay una gran mujer en el caso nuestro se da con fuerza y no hay cieguito en San Juan que vos le preguntes por “La Olguita Ruiz” y no sepa quién es. Ella fundó el Centro Asistencial para el Ciego y que hoy siguen las amigas de ella.