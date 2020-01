Rodrigo De Paul marcó otro gol para la tercera victoria seguida de Udinese

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul convirtió hoy su tercer gol consecutivo en la victoria de Udinese ante Sassuolo por 3-0, como local, en la continuidad de la 19na. fecha de la Serie A de Italia, que también tuvo un tanto de Germán Pezzella.



El integrante del seleccionado argentino fue titular junto al arquero Juan Musso y fue el encargado de cerrar el marcador a los 45 minutos del segundo tiempo.



Los últimos tres goles de De Paul coinciden con los tres triunfos en fila de su equipo que alcanzó los 24 puntos y se aleja de la zona de descenso.



El ex Racing inició su racha goleadora ante Cagliari (2-1) sobre el final de 2019 y en 2020 la siguió contra Lecce (1-0) y hoy frente a Sassuolo.



Udinese, que ahora quedó a cinco puntos de la zona de clasificación a copas europeas, también contó con el delantero Ignacio Pussetto, quien ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo.



El otro grito de gol argentino fue del defensor Germán Pezzella en la agónica victoria de Fiorentina ante SPAL por 1-0, como local.



El ex River Plate, titular y capitán de su equipo, convirtió, de cabeza, el gol del triunfo a los 37 minutos del segundo tiempo.



Primer gol en el año y segundo en la temporada para uno de los defensores del seleccionado argentino.



Bologna, con Rodrigo Palacio como titular y el debut de Nicolás Domínguez, perdió con Torino por 1-0, como visitante.



El ex Vélez Sarsfield fue suplente -junto a Nehuén Paz- pero ingresó a los 35' del segundo tiempo por Andrea Poli y tuvo sus primeros minutos en el fútbol italiano a pocos días de su incorporación.



En otro partido, Sampdoria, sin minutos de Gonzalo Maroni y Emiliano Rigoni, goleó a Brescia por 5-1, como local.



La jornada continuará con Hellas Verona-Genoa, a las 14; Roma-Juventus, a las 16.45. Mañana se cerrará con Parma-Lecce, a las 16.45.



Principales posiciones: Inter 46 puntos; Juventus, 45; Lazio 42; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29.