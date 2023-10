Horacio Rodríguez Larreta dialogó con la prensa este miércoles, mientras dentro del hotel se llevaba a cabo una reunión entre los gobernadores de Juntos por el Cambio electos para definir su postura con respecto al balotaje. El jefe de gobierno porteño mostró su posición y dijo que no apoyará ni a Sergio Massa ni a Javier Milei. Por otro lado, opinó que vota por la unión dentro de JxC, pese a la grieta creada por Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes se unieron a Milei.

“Por parte de Juntos por el Cambio, fue una gran derrota, que nos deja mucho para aprender. Millones de argentinos nos votaron hace años y ahora no. Yo siempre lo asumí con humildad, hay que reflexionar y aprender de los errores”, comenzó su discurso Larreta.

Asimismo, comentó que el resultado del domingo puso a los argentinos en un dilema. “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para los argentinos”, dijo al respecto de Massa y Milei.

Con respecto a Massa, aseguró que es la reelección del populismo kirchenrista, es un desastre de gobierno y llevará a la hiperinflación. “Es dejar a la Argentina en manos de sindicalistas, de quienes quieren cerrar las escuelas, adoctrinar y los argentinos seguirán viviendo con miedo”. Larreta fue contundente y aseguró que siempre se enfrentó contra el kirchnerismo. Además, desmintió los rumores de que podía integrar el gobierno kirchnerista.

“Milei es el nuevo populismo, un salto al vacío, no creo en nada de lo que propone. Las ideas de Milei son peligrosas, construyó su carrera en base a la agresión. Incluso me trató de rata. No es bueno para el país, son mis convicciones”, aseveró el jefe de gobierno porteño.