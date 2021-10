Rodríguez Larreta pidió planificación para mitigar la crisis hídrica

En su paso por San Juan para apoyar a los candidatos a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y principal referente del espacio opositor, habló sobre la crisis hídrica y no dudó al decir que esta situación debió ser prevista por el Gobierno de San Juan, a quien le aconsejó planificar para evitar estos problemas. Además, apuntó que con una “minería más responsable” se podría generar mayor cantidad de empleo del que hay en la actualidad y pidió el apoyo el próximo 14 de noviembre al decir que “Juntos por el Cambio es el único que le pude poner un freno al kirchnerismo”.

“Con el tema de la crisis hídrica hay un ejemplo claro de que la Argentina necesita una planificación a largo plazo. Estos son problemas que no se solucionan de un minuto al otro. Durante muchos años viene estando el mismo signo político gobernando y debieron haber previsto que esto podía pasar”, dijo Rodríguez Larreta y puso como ejemplo el trabajo realizado en Capital Federal para evitar las inundaciones. “Nosotros trazamos un plan y el tema de las inundaciones ya no es un problema, no hay soluciones mágicas. Si no tenemos este problema acá en San Juan es por no lo han planificado”.

En su contacto con DIARIO HUARPE no sólo habló de la crisis hídrica que enfrenta la provincia, que tendrá para la temporada 2021-2022 un tercio del agua que necesita, sino además de minería. “En San Juan desarrollando lo que es la minería responsable, cuidando el ambiente, podríamos generar mucho más trabajo, pero para eso debemos mantener una visión de país y ser más confiable”, comentó. Al ser consultado sobre si considera que en la provincia no se hace una minería responsable comentó que “creo que se podría hacer mucho más y así generar más puestos de trabajo. Dado lo que tiene en la cordillera y viendo lo que se hace en Chile, en San Juan se podría hacer mucho más”.

Rodríguez Larreta también habló de política y de lo importante que sería un triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan, donde triunfó en las PASO el Frente Todos por cuatro puntos de diferencia. “Estamos ante una elección bisagra y San Juan es una de las provincias donde tenemos la posibilidad de ganar y lograr un diputado más que nos permita frenar al kirchnerismo. Necesitamos que los sanjuaninos nos acompañen y por es que les propongo que voten a Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo”.

Además, pidió que todos aquellos que votaron por otro espacio, que en San Juan fue a Consenso Ischigualasto y la Izquierda, les den el apoyo al considerar que “somos los únicos que podemos ganarle al kirchnerismo. Yo respeto mucho a quienes votaron por otro espacio, pero ahora, en el momento de la verdad, si quieren frenar al kircherismo deben votar por Juntos por el Cambio”.

Para cerrar se refirió a los dichos del vicegobernador Roberto Gattoni, quien en el Café de la Política dijo que Uñac puede ser candidato a presidente, al sentenciar que “en esta elección no están en evaluación la gestión de Uñac, es una elección nacional. Hoy pensar en los presidenciables no, faltan dos años para esa elección”.

