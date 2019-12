Roma y Porto buscan avanzar en la Liga de Europa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Roma de Italia, con Federico Fazio, Javier Pastore y Diego Perotti, Porto de Portugal, con los argentinos Agustín Marchesín y Renzo Saravia, y Arsenal, equipo inglés que cuenta con el arquero marplatense Emiliano Martínez, buscarán avanzar a 16avos de final de la Liga Europa en la última jornada de la fase de grupos, que se disputará mañana.



Roma, dirigido por Paulo Fonseca, recibirá en la capital italiana a los austríacos de Wolfberger, único equipo eliminado del Grupo J, en tanto Borussia Mongengladbach, con el fin de mantener el primer lugar del Grupo J junto a los italianos, completará la jornada ante el Istanbul de Turquía.



En el grupo G, uno de los más igualados del torneo, todos tienen opciones. Porto, que cuenta con el ex arquero de Lanús, Agustín Marchesín y su compatriota, el ex defensor de Racing Renzo Saravia (posible refuerzo de Boca para la próxima temporada) jugará en Holanda ante el Feyenoord, avanzará con un triunfo o un empate si el cuadro suizo Young Boys no vence en Escocia al Rangers.



Por su parte, Arsenal, que cuenta con el arquero Emiliano Martínez, convocado por el DT Lionel Scaloni al seleccionado nacional en la última serie de amistosos por fecha FIFA, visitará al Standard de Lieja, y seguirá en el certamen si gana o empata o si el Eintracht Frankfurt, con David Abraham (ex Independiente), semifinalista de la pasada edición, pierde en su compromiso de local ante el Vitoria en Alemania.



Los que tienen el pase y el primer puesto asegurado son el pentacampeón Sevilla, con Ever Banega, Lucas Ocampos y Franco Vázquez, invicto en el torneo continental, el Celtic y el Espanyol de Pablo Piatti, Matías Vargas, Facundo Ferreyra y Jonathan Calleri.



En tanto, también tienen asegurado su pase Apoel, AZ Alkmaar, Basilea, Braga, Gent, Linz, Sporting Lisboa (de los ex futbolistas de Racing Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia), Wolfsburgo, Wolverhampton y Manchester United, que cuenta con los argentinos Sergio Romero y Marcos Rojo.



Finalmente, se decidió que el lunes 16 de diciembre se desarrollará el sorteo de los 16avos de final en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, con los 12 primeros y segundos de cada grupo, además de ocho equipos que proceden de la Champions League tras terminar terceros en sus respectivas zonas.



El programa completo de partidos de la sexta fecha de la Liga de Europa es el siguiente:



Grupo A: APOEL (CYP) - Sevilla (ESP) y Qarabag (AZE) - Dudelange (LUX), a las 14.55.



Grupo B: Copenhague (DIN) - Malmoe (SWE) y Dinamo Kiev (UKR) - Lugano (SUI), a las 14.55.



Grupo C: Basel (SUI) - Trabzonspor (TUR) y Getafe (ESP) - Krasnodar (SUI), a las 14.55.



Grupo D: LASK (AUT) - Sporting Lisboa (POR) y PSV Eindhoven (NED) - Rosenborg (NOR), a las 14.55.



Grupo E: Cluj (RUM) - Celtic (ESC) y Rennes (FRA) - Lazio (ITA), a las 14.55.



Grupo F: Standard Lieja (BEL) - Arsenal (ING) y Eintracht Frankfurt (GER) - Vitoria (POR), a las 14.55.



Grupo G: Rangers (ESC) - Young Boys (SUI) y Porto (POR) - Feyenoord (NED), a las 17.



Grupo H: Espanyol (ESP) - CSKA Moscú (RUS) y Ludogorets (BUL) - Ferencvarosi (HUN), a las 17.



Grupo I Wolfsburgo (GER) - Saint Etienne (FRA) y Gent (BEL) - Olexandria (UKR), a las 17.



Grupo J: B. Mönchengladbach (GER) - Istambul (TUR) y Roma (ITA) - Wolfsberger (AUT), a las 17.



Grupo K: Wolverhampton (ING) - Besiktas (TUR) y Slovan Bratislava (SVK) - Braga (POR), a las 17.



Grupo L: Manchester United (ING) - Az Alkmaar (NED) y Partizan (SRB) - Astana (KAZ), a las 17.