Tras más de 18 horas sin venta de GNC en las estaciones de servicio de la provincia, este miércoles a las 9 se vivió el momento más esperado, volvió la venta y la carga de este combustible a los vehículos de los sanjuaninos.

Fue exactamente a las 9 cuando las estaciones volvieron a cargar y la noticia comenzó a correr a través de los grupos de WhatsApp de taxistas y remiseros que se acercaron rápidamente hasta estos lugares. Así, antes de las 9.30 y había largas filas compuestas en su mayoría de autos blancos con el techo amarillo.

A las 9 de este miércoles volvieron a cargar GNC.

Es que este tipo de trabajadores fueron los más perjudicados por la rotura del caño madre que alimenta a todo San Juan y se encuentra en la localidad de Carpintería, en Pocito.

Uno de los primeros en cargar en la YPF Universidad, frente al Colegio Don Bosco, fue Leonardo, el conductor del 327. “Me quedaba un puntito de gas de ayer, muy poco, así que vine a cargar nafta para seguir trabajando y ahí justo me dijeron los chicos que estaban empezando a cargar. Menos mal, porque estar sin gas te corta las piernas”, comentó a DIARIO HUARPE.

El primer taxista que cargó GNC en la estación YPF Universidad.

Otro taxista comentó que arribó hasta la estación a pesar de que no se terminó el tubo de GNC debido al poco trabajo que hay. Aunque tenía algo de combustible, este miércoles a primera hora recorrió diversos espacios para poder llenarlo. “Estaba buscando por distintas estaciones para ver dónde podía cargar, pero bueno, son cosas que pasan en nuestro país”, dijo.

El momento más esperado.

Mientras que, en medio de los taxis sobresalía un auto de un conductor particular que dio a conocer: “Escuché lo que había pasado, pero hace un rato escuché que lo solucionaron y me vine para ver si había, sino me volvía porque tenía medio tanque”.

La rotura de este caño madre fue cerca de las 15 del martes y obligó a que Ecogas restringiera el abastecimiento en estaciones de servicio e industrias, lo cual produjo dolores de cabeza a una gran cantidad de trabajadores. De esta manera, buscaban sostener la provisión del servicio a los usuarios residenciales. Sin embargo, también pidieron restringir el uso del gas lo máximo posible en las casas. Minutos antes de las 7 de esta jornada, informaron que ya habían reparado el caño madre, por lo que el servicio iba a volver a la normalidad de forma gradual.