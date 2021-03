Rueda le marca la cancha a dirigentes del bloquismo y del Frente Todos

Más allá de la pandemia del coronavirus, el 2021 es un año netamente político con elecciones de medio término para elegir diputados nacionales y en el caso del Partido Bloquista con la interna partidaria en el mes de abril. En ese contexto, Luis Rueda, presidente del espacio centenario, habló de lo que viene y no dudó en marcar la cancha a propios y ajenos.

Sobre la posibilidad de alcanzar la unidad en los 11 comités que están en disputa, el pocitano fue contundente al decir que “hoy en la mayoría están discutiendo cuestiones departamentales o personales y no una cuestión del proyecto. Creo que si queremos llegar con un partido fuerte en vista a las elecciones del 2023 debemos dejar de lado estas peleas. Si la intención es llegar con candidatos propios necesitamos un partido unido, con dirigentes fuertes y trabajando en conjunto”. Si la Justicia Federal y el Comité Covid autoriza, la interna se llevará adelante el 11 de abril.

Al mismo tiempo reconoció que “propongo que dejemos de lado las diferencias, hoy tenemos posturas muy cerradas de ambos sectores y así es difícil alcanzar la unidad”. Como ejemplo, Rueda pondero el acuerdo logrado en Iglesia, donde el sector del intendente Espejo y los hermanos Marinero, se unió para evitar la interna departamental.

La idea del Partido Bloquista es potenciar dirigentes en todos los departamentos y ser una opción más dentro del Frente Todos, espacio que lidera junto al Partido Justicialista. Con relación a esto y la posibilidad de presentar candidatos propios en 2023 apuntó que “nadie debe enojarse porque todos estamos trabajando por el mismo proyecto. Nosotros nos conocemos con los dirigentes del PJ y sabemos que la intención es buscar a los mejores dirigentes para ocupar los lugares. Si pensamos en un proyecto amplio, como lo es el Frente Todos, debemos entender que el trabajo hay que realizarlo dejando de lado las mezquindades y pensar en los sanjuaninos”.

El presidente del bloquismo hizo referencia también al armado que deben lograr con el presidente del PJ, el gobernador Uñac, para llegar a las elecciones al decir que “en todo frente se discuten espacios y la dirigencia en general debe entender que aquellos que sean propuestos son los mejores posicionados para llevar adelante el proyecto. Cuando surgen diferencias y no acompañamos podemos poner en riesgo el proyecto y eso no puede pasar. En las últimas elecciones nos pasó que en algunos departamentos perdimos la intendencia porque el dirigente que perdía la PASO luego no acompañaba y apoyaba al opositor. No hay lugar para los resentimientos, quien pierde debe entender que debe acompañar y esto es para todos”.

Para cerrar y haciendo referencia a esto último recordó lo que sucedió en Zonda con Miguel Atampiz, actual intendente, y Oscar Villalobo. "En Zonda me consta que más allá de haber perdido la interna, Villalobos trabajó y aportó para que el frente gane la intendenicia, esto debe pasar en todos lados".