Rupcic: “Yo a lo que accedí es a traer documentación y después había dinero”

Luego del escándalo que desató el hallazgo de una caja con una importante cantidad de dólares, que pretendía traerse a San Juan en el avión sanitario, Andrés Rupcic, quien una vez que esto salió a la luz fue echado del Gobierno de San Juan, habló con DIARIO HUARPE y contó su versión de cómo habría sucedido todo.

¿Qué tiene para decir de los supuestos 50.000 dólares que pretendían enviar en el avión sanitario para usted?

- Tengo para decir que cometí una torpeza muy grande al acceder a realizar una gestión y que también cometí una torpeza muy grande al haber puesto el nombre del Gobernador y de todos sus funcionarios.

¿Cuál es la torpeza a la que se refiere?

- Haber hecho una gestión para traer documentación a la provincia.

MIRÁ TAMBIÉN Denuncian que en el avión sanitario de San Juan quisieron traer una caja con dólares

¿La documentación a la que se refiere son los 50.000 dólares?

- No, no. Yo a lo que accedí es a traer documentación y después en esa documentación había dinero. Fueron 20.000 dólares y no 50.000 dólares.



¿Sabía de qué venía dinero en esa caja?

- No, no sabía nada.

¿Quién le pidió traer esa caja con documentación en el avión sanitario de la provincia?

- El señor Quiroga (Juan José).



¿Usted qué vinculo tiene con Juan José Quiroga?

- Tengo un vínculo político muy lejano. Compartimos mucho tiempo en Buenos Aires cuando vivía con él.

¿Son amigos?

- Sí.

¿Lo sigue considerando amigo después de todo esto?

- Créame que él también está tremendamente afectado por todo esto.



¿Juan José Quiroga es el dueño de SAP Energías?

- Sí.

Oscar Negri, quien fue tu segundo en la Gestión Pública, ¿está vinculado a SAP Energías?

- No está vinculado, entiendo que no.



Oscar Negri, exsubsecretario de la Función Pública, firmó esta carta donde dejaba en claro la intención de quedarse con el paquete accionario de la EMA.

¿Pero fue Negri quien firmó la carta de intención de compra de Electrometalúrgica Andina?

- No, no sé. No tengo ni idea lo que me está diciendo.



¿Cuándo lo desvinculan del Gobierno de San Juan fue porque el Gobernador se enteró de la caja con dólares?

- Sí, absolutamente. Cuando se entera de forma inmediata me desplaza del cargo.

MIRÁ TAMBIÉN ¿Quién es el empresario que pretendía enviar en el avión sanitario 20.000 dólares a San Juan?

La gente siempre cree que cuando un funcionario es removido lo ubican en otro lugar, ¿pasó eso con usted?

- No, yo estoy fuera del Gobierno desde el momento que el Gobernador se entera. No tengo ningún otro contrato, ni vínculo con el Gobierno.



¿Hoy de qué vive?

- Tengo algunos ahorros y estoy tratando de volver a la consultoría privada.



¿Pudo charlar con el Gobernador?

- Después de este suceso, no.

¿Cómo se le comunicó qué se iba del Gobierno?

- En el momento que se determina que en la caja venía ese dinero, personalmente hablé con el Gobernador para informarle. El Gobernador ya sabía y en ese mismo momento me comunicó que me desplazaba del cargo.



Si esto pasó en julio, ¿por qué no lo dieron a conocer antes?

- Yo no soy el indicado para decir esas cosas. Yo sé que cometí una torpeza y se acabó, y estoy pagando las consecuencias en mi vida personal y en mis afectos. Me tengo que hacer cargo y punto.



Una vez que esto se dio a conocer, ¿cómo siguió la causa?

- Entiendo por la información que tengo, pero no sé si es así, que la causa está en una etapa de cierre porque el origen de los fondos está comprobado, es genuino y se mostró adónde iba y que era para la inversión de esta empresa.

MIRÁ TAMBIÉN Qué son las Sociedades por Acciones Simplificadas, el modelo usado por SAP Energía

¿No le parece llamativo que hayan enviado dólares en una caja y no por transferencia bancaria?

- Absolutamente, me parece que sí. Pero la empresa al ser nueva no estaba constituida, no tenía su CUIT, por lo tanto, no tenía su cuenta bancaria y entiendo que tenía que hacer inversiones urgentes para poner en marcha la central eléctrica.



Cuándo habla de los afectos y la familia, ¿hace referencia a su vínculo con el vicegobernador Gattoni?

- Mi vínculo con Gattoni es porque estoy casado con una sobrina segunda de él. Nos conocimos en la gestión actual. Antes si lo vi tres veces en mi vida es mucho. Cuando hablo de vínculos, hago referencia a mis afectos más cercanos. Por supuesto que el Vicegobernador debe estar afectado y lo lamento profundamente, porque no tiene nada que ver con todo esto.