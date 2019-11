Rusia critica la presión de la oposición boliviana hacia la auditoría del escrutinio de la OEA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rusia criticó hoy las presiones ejercidas por la oposición boliviana a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) invitada por La Paz para llevar a cabo una auditoría sobre las recientes elecciones presidenciales que en principio dieron la victoria en primera rueda al actual presidente Evo Morales.



"Consideramos inaceptables los intentos de determinadas fuerzas políticas de incrementar las tensiones en torno al trabajo de los expertos internacionales, presionarlos de algún modo que pueda dificultar un dictamen objetivo", expresó hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova.



Según la diplomática, las amenazas expresadas "por algunos representantes de la oposición boliviana" de desconocer los resultados de la auditoría y el llamamiento a derrocar al gobierno "no propician la normalización de la situación en el país y son contrarios a los intereses del pueblo boliviano".



"Es necesario garantizar que la misión de la OEA tenga las condiciones necesarias para cumplir en paz e imparcialmente su cometido", insistió.



Zajarova celebró la disposición del gobierno a realizar esta auditoría y reiteró que Rusia está interesada en una América Latina estable desde el punto de vista político y económico.



Recordó que Moscú tiene lazos de cooperación "mutuamente provechosa, basada en la igualdad de derechos, el respeto y la no injerencia en los asuntos internos" con todos los países de la región, incluyendo a Bolivia, consignó la agencia de noticias EFE.



La OEA inició el pasado 31 de octubre una auditoría sobre las elecciones acordada por el Ejecutivo pero objetada por la oposición, para determinar si hubo fraude electoral a favor de Morales.



La alianza opositora Comunidad Ciudadana, con la que Mesa concurrió a las elecciones del pasado 20 de octubre, emitió un comunicado en el que reiteró que su posición invariable es la de no aceptar la auditoría, debido a que el gobierno "se empeña en dar por válidos los resultados".