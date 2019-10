Rusia da por terminada la retirada de combatientes kurdos en el norte de Siria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de defensa de Rusia, Serguei Shoigu, dio hoy por terminada una retirada de milicias kurdas de zonas del norte de Siria fronterizas con Turquía, en cumplimiento de un acuerdo entre los gobiernos turco y ruso.



Shoigu dijo que fuerzas rusas y sirias han sido desplegadas en la "zona de seguridad" acordada entre Turquía y Rusia, que ahora se repartirán el control de la frontera nororiental de Siria.



"La retirada de las unidades armadas del territorio en el que debe ser creado un corredor de seguridad terminó antes de lo previsto”, declaró Shoigu, citado por agencias de noticias rusas.



El acuerdo, alcanzado la semana pasada entre los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, puso freno a una operación militar que el Ejército turco había lanzado este mes contra los combatientes kurdosirios en el norte de Siria.



A cambio del alto el fuego permanente de Turquía, los combatientes kurdosirios tenían 150 horas, hasta hoy, para retirarse de una franja fronteriza de 30 kilómetros de profundidad y casi 500 kilómetros de largo.



Los combatientes kurdosirios que lideran las llamadas Fuerzas de Siria Democrática (FSD) fueron durante años los principales aliados de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico (EI) en esa zona de Siria.



Pero la alianza se rompió cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró de manera sorpresiva a casi todos los 1.000 soldados de su país desplegados en Siria, lo que allanó el camino para que Turquía lanzara su ofensiva contra las FSD, el 9 de octubre.



Ankara considera "terroristas" y una amenaza para su seguridad a las FSD, por sus vínculos con la insurgencia kurda del sudeste de Turquía.



Al verse casi vencidos por Turquía, las FSD llamaron en su ayuda a Rusia y al gobierno central de Siria, cuyas fuerzas tomaron posiciones en torno a zonas tomadas por las tropas turcas, forzando negociaciones entre Putin y Erdogan.



Turquía, que hace una semana decretó un alto el fuego permanente en su ofensiva, había advertido que la reanudaría si los kurdosirios no cumplían con su retirada. Los soldados turcos están apoyados por grupos rebeldes sirios, incluyendo islamistas radicales.



El acuerdo ayudó a disminuir ostensiblemente las hostilidades pero no las detuvo del todo, con los kurdos denunciando violaciones en el alto el fuego.



En las últimas 24 horas, al menos siete miembros del Ejército sirio y cuatro de las facciones proturcas murieron en zonas del noreste de Siria alcanzadas por el acuerdo turco-ruso, informó la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



El acuerdo entre Putin y Erdogan estableció que la policía militar rusa y guardafronteras sirios se desplazarían hacia zonas fronterizas con Turquía para facilitar la retirada de las milicias kurdas.



El portavoz de la las FSD, Mustafa Bali, aseguró ayer a través la su cuenta en la red social Twitter que “Turquía no tiene intención de dejar de luchar a pesar del acuerdo anunciado”.



Bali denunció que “a pesar del acuerdo de alto el fuego que se anunció; Turquía y sus yihadistas continúan violándolo y lanzando ataques contra ciudades kurdas.