Rusia restringe importaciones de carne de Argentina y Paraguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rusia restringirá a partir del 18 de diciembre las importaciones de carne de un grupo de compañías argentinas y paraguayas tras detectar la presencia de un fármaco usado como aditivo, informó hoy el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario (Rosseljoznadzor).



La noticia fue confirmada por fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). ""Hubo una notificación por parte de Rusia de que tres establecimientos quedan suspendidos", confiaron y precisaron que la medida "no afecta la comercialización de carne vacuna a Rusia".



"El próximo viernes habrá una teleconferencia con autoridades rusas sobre este tema", agregaron en el Senasa.



"Rosseljoznadzor impone restricciones a las importaciones de la producción de tres compañías de Argentina y dos de Paraguay por detectar la presencia de ractopamina en la carne vacuna y sus subproductos", sostuvo el comunicado oficial.



Respecto de la droga desde el Senasa aclararon que se trata de "una droga que se va en 12 horas del animal y no llega al humano"



La ractopamina es un fármaco que se emplea como aditivo en la dieta del animal para promover el crecimiento de su masa muscular.



La oficina sanitaria rusa recordó que "el uso de la ractopamina y otras sustancias para el aumento de la masa muscular de los animales están prohibidos en Rusia", ante lo cual no descartó extender el veto a "todas las importaciones de carne de Argentina y Paraguay en caso de que el problema persista", indicó en un comunicado.