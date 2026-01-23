La Vialidad Nacional informó que el tramo de la Ruta Nacional N°150, comprendido entre Rodeo y Jáchal, se encuentra intransitable debido a la caída de piedras sobre la calzada, provocada por desprendimientos en zonas de montaña.

Según el comunicado oficial emitido por el organismo, la situación representa un riesgo para la circulación, por lo que se solicitó a los conductores no transitar por el sector hasta nuevo aviso, a fin de resguardar la seguridad vial y permitir el trabajo del personal en el lugar.

Equipos técnicos y operativos de Vialidad Nacional se encuentran desplegados en la zona realizando tareas de despeje del camino y evaluación de riesgos, con el objetivo de restablecer la transitabilidad cuando las condiciones lo permitan.

Desde el organismo también recomendaron evitar la circulación nocturna en rutas de montaña, especialmente en sectores con riesgo de derrumbes, visibilidad reducida o condiciones climáticas adversas.

Ante cualquier emergencia, se indicó comunicarse con Gendarmería Nacional o con el Distrito de Vialidad más cercano. Mientras tanto, el estado de la ruta continuará siendo monitoreado y se emitirán nuevos partes oficiales en función de la evolución de la situación.