El actor Facundo Arana y la modelo María Susini habrían decidido separarse tras casi dos décadas de relación, según confirmó el ciclo de espectáculos LAM (América TV) este jueves. La pareja, una de las más estables del ambiente artístico argentino, construyó una familia con tres hijos: India, Yaco y Moro.

Según el panelista Pepe Ochoa, la decisión se tomó de manera amistosa y sin escándalos públicos, y el motivo principal habría sido que “se terminó el amor”, pese al cariño que se tienen y a los años compartidos. Arana y Susini continuaron mostrándose juntos en público, incluso en Mar del Plata, aunque ya no como pareja.

Publicidad

Ochoa también explicó que la separación no estaría vinculada a infidelidades ni conflictos mayores, sino más bien a un desgaste del vínculo con el tiempo, y que ambos han mantenido una actitud respetuosa uno hacia el otro frente a la situación.

La noticia circula sin una confirmación oficial por parte de Arana o Susini hasta el momento, aunque sí habría sido la propia modelo quien hizo correr la voz en su entorno cercano antes de que se hiciera pública en los medios.

Publicidad

La pareja se conoció en 2007, se casó en 2012 y a lo largo de estos años compartió varios momentos públicos y privados, manteniendo un perfil relativamente bajo pese a la exposición mediática.