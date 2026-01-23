El mandatario estadounidense Donald Trump anunció este jueves que Estados Unidos ha desplegado una “gran flota” naval en dirección a Irán, compuesta por varios buques de guerra, como un mensaje de presión hacia las autoridades iraníes mientras el conflicto geopolítico en Medio Oriente se mantiene tenso. Trump aseguró que la fuerza está en camino “por si acaso”, aunque señaló que preferiría no tener que usarla.

La declaración se dio en un contexto de creciente monitoreo de la situación interna de Irán, donde estallaron protestas y se registraron enfrentamientos con fuerzas de seguridad, lo que ha generado una atención internacional y el seguimiento estrecho de Washington. Trump dijo que Estados Unidos observa “muy de cerca” las acciones de Teherán y subrayó que la flotilla representa una señal de disuasión.

Publicidad

Aunque el presidente no detalló una orden de ataque inminente, su retórica mantiene una postura dura, advirtiendo que Washington está preparado para responder de manera significativa si se presentan acciones que considere hostiles. Esta posición continúa una serie de amenazas y advertencias previas hacia Irán por parte del gobierno estadounidense en relación con tensiones regionales.

La respuesta de Irán no se ha concretado en acciones militares directas contra Estados Unidos hasta ahora, pero autoridades iraníes han emitido advertencias de que cualquier intervención extranjera sería severamente respondida, subrayando la alta volatilidad de la situación.

Publicidad

Este movimiento de fuerzas se produce en un momento de alta tensión en Oriente Medio, donde también se han registrado otros conflictos y negociaciones diplomáticas entre distintos actores involucrados en la región.